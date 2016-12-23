Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Hüseyin Avni Aker Stadı’nda tarihi maç

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak maç, iki takımın Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki son randevusu olarak kayıtlara geçecek.

Yorum Yaz
A+ A-
Akyazı’daki Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan yeni stadında maçlarını oynamaya hazırlanan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı’na veda etmek için gün sayıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 42 yıllık rekabette Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki son maç pazartesi günü oynanacak.

48 maç yapıldı

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 48 kez karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan maçla başlayan rekabette tarihi statta oynanan 43’ü lig, 5’i Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada Trabzonspor 20, Fenerbahçe 16 galibiyet aldı, taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 50 gol attı.

Lig maçları

Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki 43 lig maçında ise her iki ekip de 16 galibiyet aldı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Lig maçlarında bordo-mavililer evinde 47, sarı-lacivertliler
deplasmanda 49 gol kaydetti. Bu stattaki son 6 lig maçından 4’ünü kaydeden, 2’sinde berabere kalan bordo-mavili ekip, Fenerbahçe’yi evinde en son 2010-2011 sezonunda 3-2’lik skorla mağlup etti.

Hüseyin Avni Aker

1951 yılında Trabzon Şehir Stadı olarak hizmete açılan stadyuma daha sonra, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde asbaşkan olarak görev yapan, Trabzon sporuna katkılarıyla bilinen Hüseyin Avni Aker’in adı verildi. Çeşitli dönemlerde yenileme çalışmaları yapılan, kapasitesi artırılan, bordo-mavili takımın geçmişteki büyük başarılarına tanıklık eden ve artık vedaya hazırlanan stadın son koltuk sayısı 24 bin 169 olarak kayıtlarda yer alıyor. 

AA
Trabzonspor

Trabzonspor Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

SON DAKİKA Galatasaray transfer haberleri (23 Aralık Cuma)
SON DAKİKA Galatasaray transfer haberleri (23 Aralık Cuma)
Gaziantepli kadınlar okçulukta başarıyı hedefledi
Gaziantepli kadınlar okçulukta başarıyı hedefledi
Avrupa futboluna Noel arası
Avrupa futboluna Noel arası
Mesut Bakkal:Herkes vazgeçse bile ben vazgeçmeyeceğim
Mesut Bakkal:Herkes vazgeçse bile ben vazgeçmeyeceğim
Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

 

Anasayfa
Trabzonspor
Hüseyin Avni Aker Stadı’nda tarihi maç