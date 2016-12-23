TFF 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Eskişehirspor deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonluk yarışı veren Es-Es rakibini sahasında yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. 3 haftadır maç kazanamayan Gaziantep ekibi ise kötü gidişini bitirme amacında.
Gaziantep Belediye - Eskişehirspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Kamil Ocak Stadı'nda bu akşam oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Maçın canlı-grafikli anlatımını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz.
15. haftada 25 puanla 5. sırada bulunan Eskişehirspor 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Es-Es deplasmanda bu sezon çıktığı 7 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.
Ev sahibi Gaziantep Büyük Şehir Belediyespor ise kötü günler geçiriyor. Son 3 maçını kaybeden Gaziantep ekibi 18 puanla 11. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldılar.