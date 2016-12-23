Gaziantep Belediye - Eskişehirspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Gaziantep Belediye ile Eskişehirspor TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Kamik Ocak Stadı'nda karşılaşacak. Peki Gaziantep Belediye, Eskişehir maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Eskişehirspor deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonluk yarışı veren Es-Es rakibini sahasında yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. 3 haftadır maç kazanamayan Gaziantep ekibi ise kötü gidişini bitirme amacında.



Gaziantep Belediye - Eskişehirspor maçı hangi kanalda saat kaçta?



Kamil Ocak Stadı'nda bu akşam oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Maçın canlı-grafikli anlatımını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz.



15. haftada 25 puanla 5. sırada bulunan Eskişehirspor 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Es-Es deplasmanda bu sezon çıktığı 7 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.



Ev sahibi Gaziantep Büyük Şehir Belediyespor ise kötü günler geçiriyor. Son 3 maçını kaybeden Gaziantep ekibi 18 puanla 11. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldılar.

