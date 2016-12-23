Galatasaray Caceres için resmi teklifi yaptı!

Geçtiğimiz sezon aşil tendonundan sakatlanmasıyla İtalyanların sözleşmesini feshettiği Uruguaylı stoper ekim ayında çalışmalara başladı ve büyük ölçüde hazır hale geldi.
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Galatasaray yönetimi, Caceres'e 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme önerdive cevap beklemeye başladı. Yarım sezon performansını görüp ona göre devam edip etmeme kararı verecek olansarı-kırmızılılar böylece riski minimize etmek istiyor.
Yönetim, yarım sezon için 1 milyon Euro'luk rakamı gözden çıkardı. Eğer Caceres başarılıolursa 1 yıllık ücreti ise 2 milyon Euro olacak. Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı olan Uruguaylı futbolcu sağbekte de oynayabiliyor.
Kaynak: T24
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