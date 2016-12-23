Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Fenerbahçe'de Van Persie belirsizliği

Gençlerbirliği maçının 11. dakikasında sakatlığı nüksettiği için oyundan çıkan Van Persie’nin kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmamıştı. Ancak Hollandalı yıldız, ağrıları tam olarak geçmediği için takımla idmanlara başlayamadı. RvP’nin Trabzon karşısında 11’de olup olmayacağı belirsiz.

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Robin van Persie, Feyenoord ile oynanan Avrupa Ligi maçında sakatlandığı için Antalyaspor karşısında oynamamıştı. Hollandalı oyuncu Gençlerbirliği mücadelesinde 11’e döndü ancak 11. dakikada sakatlandı.

Yapılan kontrollerde tecrübeli forvetin önemli bir sorunu olmadığı belirlenmiş, Trabzonspor karşısında oynayabileceği kaydedilmişti. Ancak Van Persie, ağırları geçmediği için bir türlü takımla çalışmalara başlayamadı. Yıldız futbolcunun bugün takıma katılması beklense de Trabzon önünde 11’de oynayıp oynamayacağı belirsiz.

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Doktorla görüşecek

Advocaat, oyuncusunu riske etmek istemese de karşılaşmanın son derece önemli olması nedeniyle son ana kadar beklemeyi planlıyor. Hollandalı çalıştırıcı, pazar günü yapılacak son antrenmanın ardından kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ile bir toplantı gerçekleştirecek. Advocaat, onun tavsiyesine göre son kararını verecek. Van Persie ise zorlu mücadelede mutlaka ilk 11’de sahaya çıkmak istiyor.

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Fenerbahçe'de Van Persie belirsizliği