Fenerbahçe'de Van Persie belirsizliği Gençlerbirliği maçının 11. dakikasında sakatlığı nüksettiği için oyundan çıkan Van Persie’nin kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmamıştı. Ancak Hollandalı yıldız, ağrıları tam olarak geçmediği için takımla idmanlara başlayamadı. RvP’nin Trabzon karşısında 11’de olup olmayacağı belirsiz.

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ile oynananmaçında sakatlandığı içinkarşısında oynamamıştı. Hollandalı oyuncumücadelesinde 11’e döndü ancak 11. dakikada sakatlandı.Yapılan kontrollerde tecrübeli forvetin önemli bir sorunu olmadığı belirlenmiş, Trabzonspor karşısında oynayabileceği kaydedilmişti. Ancak, ağırları geçmediği için bir türlü takımla çalışmalara başlayamadı. Yıldız futbolcunun bugün takıma katılması beklense de Trabzon önünde 11’de oynayıp oynamayacağı belirsiz., oyuncusunu riske etmek istemese de karşılaşmanın son derece önemli olması nedeniyle son ana kadar beklemeyi planlıyor. Hollandalı çalıştırıcı, pazar günü yapılacak son antrenmanın ardından kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ile bir toplantı gerçekleştirecek., onun tavsiyesine göre son kararını verecek.ise zorlu mücadelede mutlaka ilk 11’de sahaya çıkmak istiyor.