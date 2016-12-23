Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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EYOF’ta ilk madalya için ter dökecekler

Alp Disiplini Milli Takımı sporcuları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF), derece elde ederek ülkeye ilk madalyayı kazandırmayı amaçlıyor.

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Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) yaptığı seçmeler sonucunda oluşturulan Alp Disiplini Milli Takımı sporcuları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF), derece elde ederek ülkeye ilk madalyayı kazandırmayı amaçlıyor.

TKF, Erzurum’da 11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak EYOF için Türkiye ile Avusturya’da kondisyon ve kayaklı çalışma kampları gerçekleştirdi. Bu kampların ardından TKF tarafından yapılan seçmelerde erkeklerde Ayhan Aybaran Ocak, Can Bostan, Kaan Şamgul ve Berkin Usta, kadınlarda ise Tayra Tunca, Sıla Kara, Pelin Tamer ve Dila Çakmak Alp Disiplini Milli Takımı’na seçildi.
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EYOF’ta ilk madalya için ter dökecekler