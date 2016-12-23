Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Eduardo Vargas mesaj yolladı

Kadrosunu bir hücumcuyla takviye etmeyi planlayan Galatasaray’a, Şili’nin 26 yaşındaki forveti Eduardo Vargas’tan mesaj geldi.

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Kadrosunu bir hücumcuyla takviye etmeyi planlayan Galatasaray’a, Şili’nin 26 yaşındaki forveti Eduardo Vargas’tan mesaj geldi.

Kadroya giremediği Hoffenheim’la yolları ayırmak için adeta gün sayan yıldız futbolcunun, kendisiyle yakından ilgilenen Sarı-Kırmızılılar’a menaceri vasıtasıyla haber yollayarak, “Galatasaray’da yeni bir sayfa açabilirim. Transferim için her türlü şartı konuşmaya hazırım” dediği öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, bu oyuncuyu da kiralama yöntemiyle renklerine bağlamayı planlıyor.
Galatasaray

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Eduardo Vargas mesaj yolladı