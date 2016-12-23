Darüşşafaka Doğuş-Maccabi FOX maçı saat kaçta hangi kanalda? THY Euroleague'de 14. hafta karşılaşmasında bugün temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş İsrail temsilcisi Maccabi FOX’u ağırlayacak. Darüşşafaka Doğuş-Maccabi FOX maçı saat kaçta hangi kanalda?

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'deki son iki maçında Real Madrid ve Fenerbahçe'yi yenerek yeni bir seri yakalayanBasketbol Takımı, İsrail’inekibini konuk edecek. Temsilcimiz 2 maçlık galibiyet serisini son 4 maçını kaybeden İsrail ekibi karşısında devam ettirmek istiyor.’nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.45’te başlayacak veileekranlarından canlı yayınlanacak.Organizasyonda üst üste yaşadığı 4 yenilginin ardından son 2 karşılaşmada İspanyol ekibi Real Madrid ile Fenerbahçe’yi mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, Maccabi FOX karşısında da kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.Geride kalan maçlarda 7 galibiyet, 6 mağlubiyetlik performans sergileyen David Blatt yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, toplam 16 takımın mücadele ettiği ligde 7. sırada yer alıyor. Son 4 maçında rakiplerine üstünlük kuramayan Maccabi FOX ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. İki ekip, THY Avrupa Ligi’nde ilk kez geçen sezon karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda 84-73 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, İstanbul’da oynanan müsabakada 70-66’lık skorla yenilmişti.