Ligde 12 galibiyetle zirvede bulunan CSKA Moskova, tek yenilgisini Darüşşafaka Doğuş deplasmanında yaşadı. Daha önce CSKA Moskova ile 10 kez karşılaşan sarı-lacivertli takım, bu maçların 3’ünü kazandı, 7’sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rus temsilcisi, tarafların iki sezondur Dörtlü Final’de karşılaştığı son iki maçta da Fenerbahçe’ye üstünlük sağladı.
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Karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya) ve Jakub Zamojski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.
CSKA Moskova - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?
Moskova kentindeki Megasport Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00’de başlayacak ve LigTV 2’den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Nesine.com'dan canlı izleyebilirsiniz.
CSKA MOSKOCA - FENERBAHÇE CANLI İZLE
Fenerbahçe’de Son Durum
Sarı lacivertliler, son Euroleague maçında Darüşşafaka Doğuş’a 64-71 mağlup oldu. Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşmada Kostas Sloukas 16, Ekpe Udoh ise 15 sayı üretti. Euroleague’de ilk 13 hafta sonunda Fenerbahçe’nin 8 galibiyeti bulunuyor.
Temsilcimiz, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Gaziantep Basketbol’u deplasmanda, bir uzatma bölümü sonunda 98-102 yendi. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 26, Ekpe Udoh 19, Luigi Datome ise 13 sayı üretti. Fenerbahçe’de Bogdan Bogdanovic’in tedavi süreci devam ediyor.
CSKA Moskova’da Son Durum
Geçmişinde 7 Euroleague, 24 Sovyet Ligi, 23 Rusya Ligi, 4 Rusya Kupası, 3 Sovyet Kupası, 7 VTB Ligi şampiyonlukları bulunan ve “son Euroleague şampiyonu” olarak sezona giren CSKA, 13 hafta sonunda ise 12 galibiyet elde etti. Moskova ekibi, en yakın rakibinin üç galibiyet önünde lider olarak yoluna devam ediyor.
Rakibimiz, kadrosunda Milos Teodosic, Nando De Colo, Kyle Hines, Viktor Khryapa, Andrey Vorontsevich, Cory Higgins, Nikita Kurbanov, Joel Freeland, James Augustine, Semen Antonov, Aaron Jackson, Vitaly Fridzon ve Dmitry Kulagin gibi önemli isimleri bulunduruyor. CSKA Moskova’nın başantrenörlüğünü ise Dimitris Itoudis yapıyor.
CSKA Moskova, son Euroleague mücadelesinde Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaştı. Rusya temsilcisi, bir ara 18 sayı geriye düştüğü deplasmandan 76-80 galip ayrılmasını bildi. Bu mücadelede Milos Teodosic ve Nando De Colo forma giymedi. Rakibimizin en skorer oyuncuları ise Cory Higgins (16), Vitaly Fridzon (13) ve Aaron Jackson (12) oldu.
CSKA, aynı zamanda VTB Ligi’nde mücadele ediyor. Bu kulvarda 10 maça çıkan Itoudis’in öğrencileri, elde ettiği dokuz galibiyetle lider durumda bulunuyor. CSKA, son VTB Ligi maçında Khimki Moskova’yı ağırladı ve karşılaşmadan 95-79 galip ayrıldı. Bu müsabakada Aaron Jackson 20, Vitaly Fridzon 18, Milos Teodosic ise 16 sayı buldu.
CSKA, maç başına 91.08 sayıyla Euroleague’in en skorer takımı olarak dikkat çekiyor. Rakibimiz, maç başına 20.62 asist ortalamasıyla da Euroleague’in en iyi ekibi. CSKA Moskova’nın %44.56’lık üç sayı yüzdesi de yine Euroleague genelinde ilk sırada yer alıyor.
CSKA Moskova - Fenerbahçe takım istatistikleri
Kazanılan Maç: 12 - 8
Atılan Sayı: 91.1 – 76.4
Yenilen Sayı: 81.4 – 76.8
Ribaund: 33.4 – 33.1
Asist: 20.6 – 17.5
Top Çalma: 6.9 – 5.3
Blok: 2.5 – 3.0
2 Sayı: %53.2 - %50.8
3 Sayı: %44.6 - %40.0
S.Atış: %80.5 - %76.8
CSKA Moskova - Fenerbahçe istatistik liderleri
Sayı: Nando De Colo (21.0) - Kostas Sloukas (12.7)
Ribaund: Nando De Colo (4.7) - Ekpe Udoh (7.8)
Asist: Milos Teodosic (8.5) - Kostas Sloukas (5.2)
Top Çalma: Cory Higgins (1.1) - Jan Vesely (1.2)
Blok: Semen Antonov (0.3) - Ekpe Udoh (1.8)
Verimlilik: Nando De Colo (23.6) - Ekpe Udoh (19.4)
Geçmiş Karşılaşmalar:
2015-16 - Final Four - Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova
2014-15 - Final Four - Fenerbahçe 80 – 86 CSKA Moskova
2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe
2014-15 - Top 16 – Fenerbahçe 81 – 84 CSKA Moskova
2013-14 - Normal Sezon - CSKA Moscow 74 – 78 Fenerbahçe
2013-14 – Normal Sezon - Fenerbahçe 86 – 60 CSKA Moskova
2008-09 - Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe
2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe 48 - 66 CSKA Moskova
2006-07 – Normal Sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe
2006-07 – Normal Sezon – Fenerbahçe 64 – 74 CSKA Moskova