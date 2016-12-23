CSKA Moskova - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe CSKA Moskova ile Euroleague 14. hafta maçında karşılaşacak. CSKA Moskova-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar ve maçı canlı izleme seçenekleri haberimizde olacak.

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Euroleague'de puan durumu 14. hafta son durum

'de son iki maçında yenilen temsilcimiznormal sezonun lideriile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Temsilcimiz geçen sezon şampiyonluğu kaybettiği rakibini deplasmanda yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Bu sezon sadece Darüşşafaka Doğuş'a deplasmanda yenilen ve onun dışında maç kaybetmeyen6 maçlık galibiyet serisini Fenerbahçe karşısında sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Son iki haftada deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ve evinde Darüşşafaka Doğuş karşısında kaybeden, ligde 13 haftada 8 galibiyet elde etti.Ligde 12 galibiyetle zirvede bulunan, tek yenilgisini Darüşşafaka Doğuş deplasmanında yaşadı. Daha önce CSKA Moskova ile 10 kez karşılaşan sarı-lacivertli takım, bu maçların 3’ünü kazandı, 7’sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rus temsilcisi, tarafların iki sezondur Dörtlü Final’de karşılaştığı son iki maçta da’ye üstünlük sağladı.Karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya) ve Jakub Zamojski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.Moskova kentindeki Megasport Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00’de başlayacak ve’den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Nesine.com'dan canlı izleyebilirsiniz.Sarı lacivertliler, son Euroleague maçında Darüşşafaka Doğuş’a 64-71 mağlup oldu. Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşmada Kostas Sloukas 16, Ekpe Udoh ise 15 sayı üretti. Euroleague’de ilk 13 hafta sonunda Fenerbahçe’nin 8 galibiyeti bulunuyor.Temsilcimiz, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Gaziantep Basketbol’u deplasmanda, bir uzatma bölümü sonunda 98-102 yendi. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 26, Ekpe Udoh 19, Luigi Datome ise 13 sayı üretti. Fenerbahçe’de Bogdan Bogdanovic’in tedavi süreci devam ediyor.Geçmişinde 7 Euroleague, 24 Sovyet Ligi, 23 Rusya Ligi, 4 Rusya Kupası, 3 Sovyet Kupası, 7 VTB Ligi şampiyonlukları bulunan ve “son Euroleague şampiyonu” olarak sezona giren CSKA, 13 hafta sonunda ise 12 galibiyet elde etti. Moskova ekibi, en yakın rakibinin üç galibiyet önünde lider olarak yoluna devam ediyor.Rakibimiz, kadrosunda Milos Teodosic, Nando De Colo, Kyle Hines, Viktor Khryapa, Andrey Vorontsevich, Cory Higgins, Nikita Kurbanov, Joel Freeland, James Augustine, Semen Antonov, Aaron Jackson, Vitaly Fridzon ve Dmitry Kulagin gibi önemli isimleri bulunduruyor. CSKA Moskova’nın başantrenörlüğünü ise Dimitris Itoudis yapıyor.CSKA Moskova, son Euroleague mücadelesinde Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaştı. Rusya temsilcisi, bir ara 18 sayı geriye düştüğü deplasmandan 76-80 galip ayrılmasını bildi. Bu mücadelede Milos Teodosic ve Nando De Colo forma giymedi. Rakibimizin en skorer oyuncuları ise Cory Higgins (16), Vitaly Fridzon (13) ve Aaron Jackson (12) oldu.CSKA, aynı zamanda VTB Ligi’nde mücadele ediyor. Bu kulvarda 10 maça çıkan Itoudis’in öğrencileri, elde ettiği dokuz galibiyetle lider durumda bulunuyor. CSKA, son VTB Ligi maçında Khimki Moskova’yı ağırladı ve karşılaşmadan 95-79 galip ayrıldı. Bu müsabakada Aaron Jackson 20, Vitaly Fridzon 18, Milos Teodosic ise 16 sayı buldu.CSKA, maç başına 91.08 sayıyla Euroleague’in en skorer takımı olarak dikkat çekiyor. Rakibimiz, maç başına 20.62 asist ortalamasıyla da Euroleague’in en iyi ekibi. CSKA Moskova’nın %44.56’lık üç sayı yüzdesi de yine Euroleague genelinde ilk sırada yer alıyor.Kazanılan Maç: 12 - 8Atılan Sayı: 91.1 – 76.4Yenilen Sayı: 81.4 – 76.8Ribaund: 33.4 – 33.1Asist: 20.6 – 17.5Top Çalma: 6.9 – 5.3Blok: 2.5 – 3.02 Sayı: %53.2 - %50.83 Sayı: %44.6 - %40.0S.Atış: %80.5 - %76.8Sayı: Nando De Colo (21.0) - Kostas Sloukas (12.7)Ribaund: Nando De Colo (4.7) - Ekpe Udoh (7.8)Asist: Milos Teodosic (8.5) - Kostas Sloukas (5.2)Top Çalma: Cory Higgins (1.1) - Jan Vesely (1.2)Blok: Semen Antonov (0.3) - Ekpe Udoh (1.8)Verimlilik: Nando De Colo (23.6) - Ekpe Udoh (19.4)2015-16 - Final Four - Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova2014-15 - Final Four - Fenerbahçe 80 – 86 CSKA Moskova2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe2014-15 - Top 16 – Fenerbahçe 81 – 84 CSKA Moskova2013-14 - Normal Sezon - CSKA Moscow 74 – 78 Fenerbahçe2013-14 – Normal Sezon - Fenerbahçe 86 – 60 CSKA Moskova2008-09 - Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe 48 - 66 CSKA Moskova2006-07 – Normal Sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe2006-07 – Normal Sezon – Fenerbahçe 64 – 74 CSKA Moskova