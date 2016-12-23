Chedjou için son şans Galatasaray Yönetimi’nin, gözden çıkarılan Chedjou’ya son bir şans daha tanımaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi’nin, gözden çıkarılan Chedjou’ya son bir şans daha tanımaya hazırlandığı öğrenildi.



Sakatlanarak sezonu kapatan Serdar Aziz’in yokluğunda alternatif olacağı düşünülen Kamerunlu savunmacı, gerekirse lig bitene kadar elde tutulabilir.



Eğer devre arasında Chedjou için tatmin edici bir bonservis bedeli teklif edilmezse, Galatasaray cephesi oyuncusuyla yola devam edecek. Chedjou’nun Sarı-Kırmızılı kulüpteki sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve o dönemde yollar kesin olarak ayrılacak.

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