Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Aslan, Torrens davasını kaybetti

FIBA’nın kararlarını kabul edip uyguladığı ‘Basketbol Tahkim Mahkemesi’ (BAT), Alba Torrens’ten dolayı Galatasaray’ı, Erika De Souza’dan dolayı da ASKİ’yi suçlu buldu.

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FIBA’nın kararlarını kabul edip uyguladığı ‘Basketbol Tahkim Mahkemesi’ (BAT), Alba Torrens’ten dolayı Galatasaray’ı, Erika De Souza’dan dolayı da ASKİ’yi suçlu buldu.

Galatasaray ve ASKİ bu oyuncuların ödemelerini yapmazsa bu defa FIBA’dan transfer yasağı alacak.

Torrens, Galatasaray’dan ayrılırken kontratta yazılı alacağını istedi, ödeme yapılmayınca da hem bu alacağı hem de o tarihteki başkan Ünal Aysal’ın Euroleegue Şampiyonluğu’ndan dolayı sözlü olarak vaad ettiği prim için BAT’a gitti ve kazandı.

ASKİ ise Erika De Souza’ya yapmadığı ödemelerden suçlu görüldü.
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Aslan, Torrens davasını kaybetti