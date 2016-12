Abdullah Avcı: Bu durumu biz de beklemiyorduk Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezona başlarken, ligde ilk yarının son haftası itibarıyla zirvede bulunmalarını beklemediklerini söyledi.

İlişkili Haber

Son dakika! İrfan Can transferinde flaş gelişme

İlişkili Haber

Medipol Başakşehir’e Mahmut’tan iyi haber

’nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki sezonda ligi 4. bitirmiş bir takım olduklarını hatırlatarak, "Sezon başında 4.’lüğün artı bir üstüne koyma hedefiyle yola çıkmış bir takımdık. Bu durumumuz kimsenin beklediği bir şey değildi." dedi.Avcı, sezon başı planlarında bu yıl da mutlaka ilk 4 içinde olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "İlk dört içinde olacağımızı zaten bekliyorduk, bu üç olurdu, iki olurdu ama şu an itibarıyla birinciyiz. Tabii daha yolun yüzde 50’sine bile gelmedik. Zihinsel olarak daha iyi hazırlanıp, sağlıklı bir şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarı, maçlar daha zor olacak." diye konuştu.Ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Avcı, rakiplerinin 17. sırada yer almasının maçın kolay olacağı anlamına gelmediğini belirtti. "Bu tür maçlar, en zor maçlardır" diyen Abdullah Avcı, "Biri ligin en altından bir sıra üste çıkmış bir takım, biz de ligin tepesindeyiz. Bu maçların zihinsel konsantrasyonu daha zordur. Ancak bundan güzel bir ortam olamaz, bizim için harika bir durum var, zirvedeyiz. 2016’yı hem namağlup hem de lider bitirmek istiyoruz. Adanaspor ile tüm yılın emeğinin karşılığını alacağımız bir maça çıkacağız. Umarım 2016’yı mutlu kapatırız." ifadelerini kullandı.Avcı, ligde ve kupada neredeyse tamamı farklı oyunculardan kurulu iki takımla mücadele ettiklerini ve tüm futbolcularının performansından memnun olduğunu bildirdi.Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, takımdaki sakat oyuncuların durumuyla ilgili olarak ise "Hakan’ın sakatlığı devam ediyor. Mahmut, 2 gündür takımla çalışıyor, bugün de özel bir çalışması vardı. Onunla ilgili kararı maç günü vereceğiz. Emre de sağlıklı. Önceki 2 hafta tedavisi vardı, şu an en ufak bir problemi yok. Cumartesi günü o da bizimle beraber olacak." açıklamasını yaptı.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, ", turuncu-lacivertli formayı giymeye devam edecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:Biz Emre’nin hep sahanın içerisinde oyun oynamasını isteriz. Top onun ayağına gelince bizi rahatlatan bir oyuncu, iyi bir lider. Takımı iyi organize ediyor, ben oynamasından yanayım. Emre çok tecrübeli bir oyuncu, nasıl bir karar verecekse ona destek olacağız. Tabii zaman zaman bu konuyu konuşuyoruz ama şu an itibarıyla Emre’nin oynama isteği ağır basıyor gibi gözüküyor. Biz de buna destek veririz.Takım içinde şampiyonluk ya da namağlup kelimelerini kesinlikle kullanmadıklarını dile getiren Abdullah Avcı, "Dışarıda da bunun konuşulmasını istemiyorum. Parça parça gidiyoruz. Bunları daha ileriki haftalarda konuşmak daha sağlıklı olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER