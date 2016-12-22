..Ve Ryan Babel artık Beşiktaşlı! Beşiktaş'ta yönetim, Deportivo’yla sözleşmesi 31 Ocak'ta bitecek olan Ryan Babel’le el sıkıştı. Babel de dün gece Real Betis ile oynanan Kral Kupası mücadelesinin ardından Beşiktaş'la anlaşmaya vardığını açıkladı. Hollandalı futbolcunun kontratı, sezon sonuna kadar olan bölümü opsiyonlu olmak üzere 2,5 senelik olacak.

Ryan Babel’le görüşmelerini sürdüren yönetim, mesaiyi yoğunlaştırmıştı.



Siyah-Beyazlı yönetim, Mavi-Beyazlılar’la olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sonra sona erecek olan 30 yaşındaki yıldızla beraber, 1 milyon Euro’luk imza parası sorununu aşmasının ardından el sıkıştı. Deportivo formasıyla çıktığı 11



Ryan Babel de açıkladı!



Yıldız futbolcu Ryan Babel de dün gece oynanan Real Betis karşılaşmasının ardından Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Yarım sezonluk anlaşmıştı



Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain’de geçirdiği 1 yılın ardından Deportivo’yla yarım sezonluk anlaşma sağlaması sebebiyle Beşiktaş’a ara transferde bonservisi elinde olan Babel’in sözleşme detayları da ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuyla 2,5 yıllık kontrat için sözleşen yönetimin, kendisine sezon başına 1.3 milyon Euro ödeyeceği, ek olarak anlaşmada opsiyon maddesinin bulunacağı bildirildi.



Kasımpaşa’da 14 gol attı



Asıl bölgesi sol kanat olmasına rağmen zaman zaman hücum hattında da görev yapabilen başarılı futbolcu, Kasımpaşa formasıyla 2013-15 sezonları arasında 57’si ilk 11’de olmak üzere 59 maça çıkıp 14 gollük performans sergilemişti.



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İlişkili Haber Fikret Orman müjdeyi verdi! Ara transfer döneminde takıma hücum özelliği bulunan yeni bir kanat oyuncusu kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda rotasını İspanya’ya çevirmişti. La Liga ekibi Deportivo’da görev yapan Kasımpaşa’nın eski futbolcusu’le görüşmelerini sürdüren yönetim, mesaiyi yoğunlaştırmıştı.Siyah-Beyazlı yönetim, Mavi-Beyazlılar’la olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sonra sona erecek olan 30 yaşındaki yıldızla beraber, 1 milyon Euro’luk imza parası sorununu aşmasının ardından el sıkıştı. Deportivo formasıyla çıktığı 11 La Liga karşılaşmasında 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Babel’i gelecek hafta İstanbul’a getirmeyi planladığı öğrenildi.Yıldız futbolcu Ryan Babel de dün gece oynanan Real Betis karşılaşmasının ardından Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı.Birleşik Arap Emirlikleri takımı’de geçirdiği 1 yılın ardından’yla yarım sezonluk anlaşma sağlaması sebebiyle Beşiktaş’a ara transferde bonservisi elinde olan Babel’in sözleşme detayları da ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuyla 2,5 yıllık kontrat için sözleşen yönetimin, kendisine sezon başına 1.3 milyon Euro ödeyeceği, ek olarak anlaşmada opsiyon maddesinin bulunacağı bildirildi.Asıl bölgesi sol kanat olmasına rağmen zaman zaman hücum hattında da görev yapabilen başarılı futbolcu, Kasımpaşa formasıyla 2013-15 sezonları arasında 57’si ilk 11’de olmak üzere 59 maça çıkıp 14 gollük performans sergilemişti.

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