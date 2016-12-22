Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını bildirdi. Ayrıca dileyen kulüplerin de futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.

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Federasyon, "Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.
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Tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak