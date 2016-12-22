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Trabzonspor - Fenerbahçe biletleri satışa çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı. Trabzon - Fener bilet fiyatları 10 ila 100 TL arasında değişiyor.

22 Aralık 2016, Perşembe 16:24 Yorum Yaz
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Trabzonspor'un Süper Lig'in 16. haftasında 26 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe Trabzonspor maçını hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.


Trabzonspor - Fenerbahçe bilet fiyatları

KATEGORİ FİYAT TRİBÜN BLOK

2.Kategori 100,00 TL VİP

3.Kategori 70,00 TL KAPALI

B-C-F-G BLOKLAR 4.Kategori 50,00 TL KAPALI 

A-D-E-H BLOKLAR 5.Kategori 25,00 TL MARATON

6.Kategori 10,00 TL KALE ARKASI A-B
 
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Trabzonspor - Fenerbahçe biletleri satışa çıktı