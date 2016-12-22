Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Teröre karşı birlik mesajı

​Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF 1. Lig Kulüplerinin Başkanlarıyla İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Sabah saatlerinde Spor Toto Süper Lig Kulüplerinin yöneticileriyle bir toplantı yapan ve hem takımların sorunları konusunda atılacak adımları görüşen hem de terör saldırılarına karşı birlik mesajları veren açıklamalarda bulunan Bakan Çağatay Kılıç, bu toplantının bir benzerini akşam saatlerinde TFF 1. Lig temsilcileriyle gerçekleştirdi.

CVK Park Bosphorus Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Çağatay Kılıç, teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşanan terör saldırılarının ardından ortaya çıkan birlik ve beraberliğin milat olması gerektiğini kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, yöneticilerden taraftarlarla kol kola olmalarını ve karşı takım taraftarlarıyla da aynı anlayışı ortaya koyarak "dik duralım" mesajı vermelerini istedi.

Bakan Çağatay Kılıç, olimpik sporcuların desteklenmesi ve altyapı teşvikleriyle ilgili bakanlığın yaptığı çalışmalar konusunda paylaşımlarda bulunurken, toplantıda ayrıca 2016 yılı değerlendirildi. 
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Teröre karşı birlik mesajı