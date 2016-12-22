Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Teklerde yarı, çiftlerde ise finalistler belli oldu

TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda teklerde yarı, çiftlerde ise finalistler belli oldu.

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TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda teklerde yarı, çiftlerde ise finalistler belli oldu.

Ankara Tenis Kulübü kortlarında organize edilen toplam 50 bin dolar ödüllü turnuvada, tekler çeyrek final mücadelelerinde rakiplerini yenen Rumen Alexandra Cadantu, Rus Vitalia Diatchenko, Sırp Ivana Jorovic ve Belaruslu Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi.

Tekler yarı finalinde yarın Cadantu-Diatchenko, Jorovic-Sabalenka maçları oynanacak.

Turnuvada çiftlerde ise yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan Sabina Sharipova (Özbekistan)-Ekaterina Yashina (Rusya) ikilisi ile Anna Blinkova (Rusya)-Lidziya Marozava (Belarus) çifti finale çıktı.

Çiftlerde final maçı yarın yapılacak.
 
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Teklerde yarı, çiftlerde ise finalistler belli oldu