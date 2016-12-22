Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. MHK Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sürpriz bir kararla Ali Palabıyık'ı atadı.

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Ali Palabıyık bu sezon ne yaptı! İşte istatistikler

24 Aralık Cumartesi

16.00

19.00

25 Aralık Pazar

13.30

16.00

19.00

19.00

26 Aralık Pazartesi

19.00

20.00

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'de 16. haftanın en önemli karşılaşmasındailekozlarını Avni Aker'de paylaşacak.Pazartesi günü oynanacak mücadeleyiyönetecek. Genç hakem, kariyerinde ilk kez bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçında düdük çalacak.16. hafta maçları 24,25 ve 26 Aralık'ta oynanacak.Karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;