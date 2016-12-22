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Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. MHK Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sürpriz bir kararla Ali Palabıyık'ı atadı.

22 Aralık 2016, Perşembe 19:20 Yorum Yaz
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Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını Avni Aker'de paylaşacak.

Pazartesi günü oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Genç hakem, kariyerinde ilk kez bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. hafta maçları 24,25 ve 26 Aralık'ta oynanacak.
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Karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;
24 Aralık Cumartesi
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor:Halil Umut Meler
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
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Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı