Son dakika! İrfan Can transferinde flaş gelişme Transfer sezonu erken açıldı! Fenerbahçe'nin göz koyduğu Gençlerbirliği'nin genç hücumcusu İrfan Can için sürpriz bir hamle geldi. Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, genç yıldız için Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Şimdi gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-Lacivertliler'in nasıl bir girişimde bulunacağı merak konusu.

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