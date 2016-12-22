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Son dakika! İrfan Can transferinde flaş gelişme

Transfer sezonu erken açıldı! Fenerbahçe'nin göz koyduğu Gençlerbirliği'nin genç hücumcusu İrfan Can için sürpriz bir hamle geldi. Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, genç yıldız için Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Şimdi gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-Lacivertliler'in nasıl bir girişimde bulunacağı merak konusu.

22 Aralık 2016, Perşembe 19:05 Yorum Yaz
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Yaklaşan ara transfer dönemi öncesi ortalık karıştı! Piyasadaki dengeleri bozacak açıklama Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral'dan geldi. Saral, Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasına yazdığı Gençlerbirliği'nin genç yıldızı İrfan Can Kahveci için Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Orta sahada hücuma dönük olarak ve kanatlarda oynayabilen İrfan Can'ı takımda görmek istedikleri isimlerden biri olduğunu dile getiren Saral şunları söyledi: "İrfan Can Kahveci’nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile büyük ölçüde anlaştık, artık son detayları görüşüyoruz."

"Bonservis bedeli olan 2 milyon avroyu biraz düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizden giderse Gençlerbirliği’nin talep ettiği yüzde 15’lik pay üzerinde de konuşuyoruz. İrfan Can ile de gelecek hafta başında görüşüp, bu transferi noktalamayı arzu ediyoruz."

Advocaat'ın aradığı oyuncu...

Saral'ın, bu açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Düşük maliyeti nedeniyle genç yıldızı elinden kaçırmak istemeyen Sarı-Lacivertli ekibin resmi girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu. Düşük maliyeti, yaşının genç olması ve teknik direktör Dick Advocaat'ın aradığı özelliklere sahip olması nedeniyle gündeme alınan İrfan Can'ın transferi için somut hamleler yapılması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav dün yaptığı açıklamada İrfan Can'ı 2 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında ara transfer döneminde elden çıkarabileceğini açıklamıştı.  

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İstanbul Başakşehir FK
Son dakika! İrfan Can transferinde flaş gelişme