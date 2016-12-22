SON DAKİKA Galatasaray transfer haberleri (23 Aralık Cuma) Galatasaray'da Cavanda gönderiliyor. Stoper için Martin Caceres ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık ismi gündeme geldi. Yönetim Bruma'ya 5 yıllık teklif yapıyor. Şili'li golcü Galatasaray'a mesaj gönderdi. İşte 23 Aralık Cuma Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray'da devre arası



Stoper ve forvete yapılacak takviyelerle ikinci yarıya daha güçlü girmek isteyen



CACERES İÇİN TEKLİF



Serdar Aziz'in sakatlığının ardından Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi. Maliyeti düşük oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı'dan sonra Juventus'un eski oyuncusu ve serbest durumda bulunan Martin Caceres'e yöneldi.

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AHMET ÇALIK SÜRPRİZİ



UEFA’nın Finansal Fair Flay kriterleri yüzünden dikkatli olmak zorunda olan Ahmet Çalık’ı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

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CAVANDA'NIN BİLETİ KESİLDİ



Galatasaray'da sezon başında Manchester United'a kaybedilen 5-2'lik hazırlık maçı sonrası yönetimden sağ bek isteyen Riekerink bugünlerde aldığı kararla yönetime "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

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DONK GERİ DÖNEBİLİR



Osmanlıspor maçında diz çapraz bağı kopan Serdar Aziz'in sezonu kapatması, Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması Galatasaray'ın ara transfer planlarını değiştirdi. Daha önce sol bek ve forvet transferi için temaslarda bulunan sarı-kırmızılı yönetim devre arasında önceliği mecburen stopere verecek. G.Saray'da transfer bütçesinin az olması nedeniyle sezon başında Real Betis'e kiralanan Ryan Donk'un geri çağrılması söz konusu.



GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER



1- Oumar Niasse



2- Eduardo Wargas



3- Memphis Depay



4- Kerem Demirbay



5- Nuri Şahin



6- Mamadou Sakho



7- Jason Denayer



8- Sidiki Maiga



9- Martin Caceres



10- Ahmet Çalık



GALATASARAY'DA TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER



1- Aurelien Chedjou



Serdar Aziz'in sakatlanmasının ardından takımdan ayrılması zor görünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Fransa'dan teklifler aldığı iddia ediliyor.



2- Salih Dursun



Takımdan ayrı çalışıyor ve U21 takımı ile maçlara çıkıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Devre arası Süper Lig takımlarından birine kiralanması bekleniyor.



3- Hamit Altıntop



Sezon başında sözleşmesi uzatıldı ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Devre arasında ayrılacağı konuşuluyor ancak takımda kalması sürpriz olmaz.



4- Birhan Vatansever



Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.



5- Berk İsmail Ünsal



Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.



6- Kolbeinn Sigthorsson



Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sakatlığı yeni geçti ama takımda düşünülmüyor.



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'da devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Peki sarı-kırmızılı takımda kimler gidecek kimler kalacak? Cavanda'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Stoper için Ahmet Çalık ve Martin Caceres isimleri gündemde. Forvet için ise Şili'li Eduardo Vargas Galatasaray'a mesaj gönderdi.Stoper ve forvete yapılacak takviyelerle ikinci yarıya daha güçlü girmek isteyen Galatasaray 'ın gündemindeki isimlere göz atacağız.'in sakatlığının ardındanda gözler stoper transferine çevrildi. Maliyeti düşük oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar,'dan'dan sonra'un eski oyuncusu ve serbest durumda bulunan'e yöneldi.’nınkriterleri yüzünden dikkatli olmak zorunda olan Galatasaray , dış piyasada fiyatların çok yüksek tutulmasından dolayı stratejisini değiştirmiş ve iç piyasaya yönelme kararı almıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin Gençlerbirliği ’nin milli futbolcusu’ı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi.'da sezon başında Manchester United'a kaybedilen 5-2'lik hazırlık maçı sonrası yönetimden sağ bek isteyenbugünlerde aldığı kararla yönetime "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.Osmanlıspor maçında diz çapraz bağı kopan Serdar Aziz'in sezonu kapatması, Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması Galatasaray'ın ara transfer planlarını değiştirdi. Daha önce sol bek ve forvet transferi için temaslarda bulunan sarı-kırmızılı yönetim devre arasında önceliği mecburen stopere verecek. G.Saray'da transfer bütçesinin az olması nedeniyle sezon başında Real Betis'e kiralanan Ryan Donk'un geri çağrılması söz konusu.1- Oumar Niasse2- Eduardo Wargas3- Memphis Depay4- Kerem Demirbay5- Nuri Şahin6- Mamadou Sakho7- Jason Denayer8- Sidiki Maiga9- Martin Caceres10- Ahmet ÇalıkSerdar Aziz'in sakatlanmasının ardından takımdan ayrılması zor görünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Fransa'dan teklifler aldığı iddia ediliyor.Takımdan ayrı çalışıyor ve U21 takımı ile maçlara çıkıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Devre arası Süper Lig takımlarından birine kiralanması bekleniyor.Sezon başında sözleşmesi uzatıldı ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Devre arasında ayrılacağı konuşuluyor ancak takımda kalması sürpriz olmaz.Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sakatlığı yeni geçti ama takımda düşünülmüyor.

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