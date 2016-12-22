Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (22 Aralık 2016)

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki ilk isim olarak Gençlerbirliği forması giyen İrfan Kahveci gösteriliyordu. Ancak Başakşehir'in İrfan Kahveci ile anlaştığı iddia ediliyor. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav oyuncusunun bonservisini 2 milyon euro olarak belirledi. İrfan Kahveci Fanatik'e yaptığı açıklamada "Alex'i izleyerek büyüdüm" dedi...
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ADVOCAAT ACİL SAĞ BEK VE FORVET İSTEDİ
Tecrübeli hoca Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel’in geçen hafta kadro dışı kalmasıyla transfer ihtiyaçlarının iyice arttığını yönetime sundu. Advocaat "Bu takımın 4 takviyeye ihtiyacı var ama sola alacağımız oyuncu hem kanat bölgesinde hem de forvete yakın oynamalı. Şu ana kadar en büyük eksiğimiz final yapamamamız. Forvetlere topu indiremiyoruz. Bu yüzden Lens gibi bir oyuncunun sol kanatta da olması gerekiyor. Eğer o tipte bir isim bulabilirsek Sow’u da forvete kaydırırız, bir taşla iki kuş vurmuş oluruz.
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Elimde yeterli sayıda ofansif orta saha yok. Bu takımın kreatif futbolcuya ihtiyacı var. Kapanan takımlara karşı sorun yaşıyoruz ve alan savunmalarına oyun kurmakta zorlanıyoruz. Ayrıca ya Şener’e bir şey olursa ne olacak? O bölgeye sadece Ozan’ı çekebilirim. Wiel’in yerine birini almamız şart.”
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EMENİKE VE WIEL'E TAKIM ARANIYOR
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emenike ve Van der Wiel'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin közüyle bakılıyor. İki futbolcu için gelen teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe bu iki isimden en az zararla kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
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FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER
1- İrfan Kahveci
1995 doğumlu futbolcu bu sezon 18 maçta 4 gol ve 3 asistle oynuyor. Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 2 milyon euro öderse kadroya katabilecek. İrfan için takas formülü de gündemde. Adcocaat'ın takımdan gitmesini istediği isimler artı para formülü ile de devre arasında kadroya kazandırılabilir. Ancak İrfan Kahveci ile Başakşehir'de ilgileniyor...
2- Jose Sosa
Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro karşığılında Milan'a transfer olan Jose Sosa Fenerbahçe ile adı anılan bir diğer ofansif orta saha oyuncusu. Milan'da ilk yarı çok fazla forma şansı bulamadı. İtalyan ekibinde 6 maçta 309 dakika forma şansı bulan Sosa'nın mutlu olmadığı gelen haberler arasında...
3- Edin Visca
Şampiyonluğa oynayan Başakşehirli Edin Visca'nın ismi de Fenerbahçe ile anılıyor. Bu sezon 18 maçta 7 gol 4 asist ile oynayan Visca için Avrupa'dan da teklifler olduğu konuşuluyor. Başakşehir'in Visca için en az 7-8 milyon euro bonservis istemesi transferin gerçekleşmesini zorlaştıracak gibi gözüküyor. Başakşehir'in şampiyonluğa oynarken oyuncuyu satmak istememesi de ayrı bir etken.
4- James Rodriguez ve Isco
Sadece iddia olarak gösterilen transferlerin devre arasında gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.
DEVRE ARASI TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER
1- Emenike (Kadro dışı)
2- Van der Wiel (Kadro dışı)
3- Salih Uçan (Kiralık gönderilebilir)
4- Stoch (Kiralık gönderilebilir)
5- Fernandao (Kiralık gönderilebilir)
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