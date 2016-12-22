Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (22 Aralık 2016) Fenerbahçe'nin gözdesi İrfan Can Kahveci'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe'nin İrfan ile ilgilendiği iddia ediliyordu ancak Başakşehir ile anlaştığı gelen haberler arasında. Fener'de devre arasında kimler kadroya katılacak? Kimler takımdan gönderecek. Sarı-lacivertli takımdaki transfer çalışmaları hangi aşamada? İşte Fenerbahçe transfer haberlerindeki son durum...

ADVOCAAT ACİL SAĞ BEK VE FORVET İSTEDİ

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'de şampiyonluk yarışını sürdürendöneminde kadrosuna yeni isimler katması bekleniyor. Peki hangi bölgelere transfer yapılacak? Sarı-lacivertli takımdan gönderilecek isimler kimler? İşte...ndeki ilk isim olarakforması giyen İrfan Kahveci gösteriliyordu. Ancak Başakşehir'in İrfan Kahveci ile anlaştığı iddia ediliyor. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav oyuncusunun bonservisini 2 milyon euro olarak belirledi. İrfan Kahveci Fanatik'e yaptığı açıklamada "Alex'i izleyerek büyüdüm" dedi...Tecrübeli hocave’in geçen hafta kadro dışı kalmasıyla transfer ihtiyaçlarının iyice arttığını yönetime sundu. Advocaat "Bu takımın 4 takviyeye ihtiyacı var ama sola alacağımız oyuncu hem kanat bölgesinde hem de forvete yakın oynamalı. Şu ana kadar en büyük eksiğimiz final yapamamamız. Forvetlere topu indiremiyoruz. Bu yüzden Lens gibi bir oyuncunun sol kanatta da olması gerekiyor. Eğer o tipte bir isim bulabilirsek Sow’u da forvete kaydırırız, bir taşla iki kuş vurmuş oluruz.Elimde yeterli sayıda ofansif orta saha yok. Bu takımın kreatif futbolcuya ihtiyacı var. Kapanan takımlara karşı sorun yaşıyoruz ve alan savunmalarına oyun kurmakta zorlanıyoruz. Ayrıca ya Şener’e bir şey olursa ne olacak? O bölgeye sadece Ozan’ı çekebilirim. Wiel’in yerine birini almamız şart.”Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emenike ve Van der Wiel'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin közüyle bakılıyor. İki futbolcu için gelen teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe bu iki isimden en az zararla kurtulmanın hesaplarını yapıyor.1995 doğumlu futbolcu bu sezon 18 maçta 4 gol ve 3 asistle oynuyor. Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 2 milyon euro öderse kadroya katabilecek. İrfan için takas formülü de gündemde. Adcocaat'ın takımdan gitmesini istediği isimler artı para formülü ile de devre arasında kadroya kazandırılabilir. Ancak İrfan Kahveci ile Başakşehir'de ilgileniyor...Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro karşığılında Milan'a transfer olan Jose Sosa Fenerbahçe ile adı anılan bir diğer ofansif orta saha oyuncusu. Milan'da ilk yarı çok fazla forma şansı bulamadı. İtalyan ekibinde 6 maçta 309 dakika forma şansı bulan Sosa'nın mutlu olmadığı gelen haberler arasında...Şampiyonluğa oynayan Başakşehirli Edin Visca'nın ismi de Fenerbahçe ile anılıyor. Bu sezon 18 maçta 7 gol 4 asist ile oynayan Visca için Avrupa'dan da teklifler olduğu konuşuluyor. Başakşehir'in Visca için en az 7-8 milyon euro bonservis istemesi transferin gerçekleşmesini zorlaştıracak gibi gözüküyor. Başakşehir'in şampiyonluğa oynarken oyuncuyu satmak istememesi de ayrı bir etken.Sadece iddia olarak gösterilen transferlerin devre arasında gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.1- Emenike (Kadro dışı)2- Van der Wiel (Kadro dışı)3- Salih Uçan (Kiralık gönderilebilir)4- Stoch (Kiralık gönderilebilir)5- Fernandao (Kiralık gönderilebilir)