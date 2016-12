Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 23 Aralık Cuma Babel transferini noktalayan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Golcü transferi için Beşiktaş'ta Samuel Eto'o ve Mario Gomez yine gündemde. Yaroslav Rakitsky transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gökhan Töre'nin West Ham dan ayrılması kesinleşti Beşiktaş'a geri dönebilir. İşte Beşiktaş'ın 23 Aralık Cuma transfer gündemi...

GOMEZ VE ETO'O YİNE GÜNDEMDE

RAKITSKY 6 MİLYON EURO

GÖKHAN TÖRE'NİN BİLETİ KESİLDİ

TUNAY TORUN İÇİN NABIZ YOKLANDI

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

BEŞİKTAŞ İLE İSMİ ANILAN FUTBOLCULAR

23 Aralık Cuma günü'tade yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım'i kadrosuna katarak ilk transferini yaptı. Beşiktaş'ta gözler şimdi forvet ve stoper transferinde. Gol yolları içinveisimleri yeniden gündeme geldi. Stoper içinismi artık yüksek sesle konuşuluyor. Ayrıca West Ham'ın takımdan göndermesine kesin gözüyle bakılan'ninde Beşiktaş'a dönme ihtimali çok yüksek.Golcü transferindeveisimlerine odaklanan Beşiktaş Yönetimi adımlarını çok dikkatli atıyor. Sezon başında İtalyan forvet Mario Balotelli’yi kadrosuna katmadığı için çok pişman olan siyah-beyazlılar, Mario Gomez’in Wolfsburg’dan ayrılmasının zor olması nedeniyle daha çok’ya odaklanmış durumda.Yıllardır stoper sorununa bir çare bulamayan ve geçici çözümlerle ilerlemeye çalışan Beşiktaş bu krizi kökünden bitirmek için arayışlara başlamıştı. Başkan, 4 kez canlı olarak izlediği’de kesin karar kıldı. En başta kapıyı 8 milyon Euro’dan açan Shakhtar’ın inadı kırılırken, Ukrayna temsilcisi 6 milyon Euro’ya kadar indi. Beşiktaş, 11 sene Shakhtar’ı çalıştıran eski hocası Lucescu’yu da devreye sokarken, transferi kısa zamanda bitirmek için tüm kozları oynuyor.Beşiktaş'tan 3 milyon euro karşılığında bir sezonluğuna Londra ekibine kiralanan 24 yaşındaki Gökhan Töre'nin devre arasında geri gönderilmesi kesinleşti.Özellikle orta sahanın kanatlarında alternatif problemi yaşayan Beşiktaş, sadece Ryan Babel transferiyle yetinmeyecek... Siyah-Beyazlılar’ın bir takviye daha yapmak için nabız yokladığı öğrenildi. Yurt içindeki en büyük aday; Tunay Torun. Kasımpaşa forması giyen 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, daha önceki senelerde de sıkça gündeme gelmişti. Beşiktaş’ın geçen hafta kaybettiği maçta takımının bir golünü atan Tunay, bu sezon ligde 12 maça çıktı. Başarılı oyuncu orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor, zaman zaman merkezde de oynuyor. Kasımpaşa’da 4. sezonunu geçiren ve Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Tunay, uygun bir bedelle transfer edilebilir.Sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadı. Kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi gündemde ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Ömer Şişmanoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmıyor.Süper Lig'de istediği şansı bulamadı. Şenol Güneş Kerim'e özellikle kupa maçlarında oynattı. Devre arasında başka bir takıma kiralanması sürpriz olmaz.Deportivo'da harika bir ilk yarı geçiren Babel'in transferi bitti. Babel'in transferinin açıklanması an meselesi. Hatta Cumartesi günü İstanbul'a geliyor.Beşiktaş, Cruzeiro’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias transferinde son aşamalara geldi.Zenit ile sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Lombaerts bu sezon toplam 12 resmi maçta 916 dakika süre aldı. Rus ekibi 31 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyor.Listedeki bir diğer isim olan Shaktar Donetskli Yaroslav Rakitsky için de Ukrayna'dan oldukça yüksek bir bonservis talebi alan yönetim 2 yıldır stoper transferinde yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurarak istenen 7-8 milyon Euro'yu ödeyip ödememeyi tartışıyor. Oyuncu için şu an Ukrayna ekibine önce kiralama ve UEFA denetimin kalkacağı yaz transfer döneminde satın alma için teklif sunulmuş durumda.2 sezondur Beşiktaş'ın sürekli gündemine gelen ancak Milan'da kalmayı tercih eden Kolombiyalı stoper için yeniden girişimde bulunma kararı alan transfer komitesi, oyuncunun Milan'da hiç şans bulamamasını koz olarak kullanma amacında.Golcü futbolcunun ismi sürekli Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Devre arasında siyah-beyazlı takım yeni girişimlerde bulunabilir.Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Sezon başında Antalyaspor'un istediği bonservis ücreti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki futbolcunun ismi Beşiktaş ile anılmaya başlandı.