Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Serdar Taşçı'ya Riekerink vetosu

Galatasaray’ın teknik patronu kendisine önerilen Serdar Taşçı için geniş bir araştırma yaparken, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle 29 yaşındaki oyuncuyu istemediğini yönetime bildirdi. UEFA kriterleri nedeniyle sınırda olan sarı-kırmızılıların maliyeti düşük yerli stoperler için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yorum Yaz
A+ A-
Serdar Aziz’in ağır sakatlığı ve Aurelien Chedjou’nun da Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması nedeniyle defans hattını mutlaka güçlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar yerli alternatifleri ön plana çıkardı. İlk olarak Spartak Moskova ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Serdar Taşçı’yla ilgilenen Cim-Bom, 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun sürekli sakatlık yaşaması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Serdar Taşçı’nın kendisine önerilmesi üzerine Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in kapsamlı bir araştırma yaptığı belirlendi.

Hollandalı teknik adamın, “Serdar Taşçı çok önemli bir oyuncu. Ancak Serdar da çok sık sakatlanan bir futbolcu. Böyle bir oyuncu istemiyorum” diyerek bu transferi veto ettiği ortaya çıktı.

Yönetim ile Riekerink arasında gerçekleşen zirvede savunma bölgesine mutlaka transfer yapılmasına karar verilirken alınacak futbolcunun maliyetine de dikkat edilecek.

UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle sınırda olan sarı-kırmızılıların, Türkiye’de kulüpleriyle problem yaşayan ve yeterli şansı bulamayan yerli stoperler için de çalışma başlattığı ifade edildi.

(Milliyet)
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
Galatasaray
Serdar Taşçı'ya Riekerink vetosu