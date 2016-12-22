Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Saldırıya uğrayan Petra Kvitova 3 ay yok

Bıçaklı saldırıya uğrayan Çek tenisçi Petra Kvitova'nın menaceri Katie Spellman sosyal medyadan sporcunun 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Ülkesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Çek tenisçi Petra Kvitova, 3 ay boyunca kortlardan uzak kalacak. Kvitova’nın menaceri Katie Spellman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve sol elinden yaralanan 26 yaşındaki sporcunun ameliyat edildiğini bildirdi.

"Sağlığıma kavuşarak sahalara döneceğim"

Ameliyatın yaklaşık 4 saatte tamamlandığını ifade eden Spellman, eli 6-8 hafta alçıda kalacak Çek sporcunun kortlara dönmesinin 3- ay süreceğini belirtti. Kvitova ise “Hepinizin bildiği gibi evimde bıçaklı saldırıya uğradım. Kendimi korumaya çalışırken sol elimden kötü bir şekilde yaralandım. Bu saldırı beni fazlasıyla sarstı ama hayatta kaldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Sağlığıma kavuşarak en iyi şekilde sahalara dönmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.
 
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Saldırıya uğrayan Petra Kvitova 3 ay yok