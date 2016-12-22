Pınar Karşıyaka sıkıntılı SPOR Toto Basketbol Ligi takımı Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda da Maccabi Rand Media'ya deplasmanda 78-69 yenilerek ilk 2 mücadelesinde geriye düştü.

Pınar Karşıyaka, 10 maçta 6 galibiyette kalarak ikinci sıradaki yerini 7 galibiyete ulaşan Umana Reyer Venezia'ya kaptırdı. Pınar Karşıyaka, grup maçlarının bitimine 4 hafta kala üçüncü sırada yer alıyor.



Ligde 5 grupta ilk 4 sırayı elde eden takımlar ve en iyi 4 grup beşincisi 2'nci tura çıkacak. Grup liderleri ve ve en iyi 3 ikinci, 2'nci turda maç yapmadan direkt play off'a kalacak. Pazar günü Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank'ı yenerek kötü gidişe son vermek isteyen yeşil kırmızılılarda Antrenör Nenad Markovic, İsrail'de sezon başından bu yana en kötü basketbolu oynadıklarını söyledi.



Ergin Karataş - DHA