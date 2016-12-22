Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Osmanlıspor - Şanlıurfaspor maç sonucu: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor, deplasmanda Osmanlıspor’u 2-1 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor, deplasmanda Osmanlıspor’u 2-1 yendi. Grupta 3’te 3 yapan Şanlıurfaspor, son 16 turuna kalma yolunda büyük avantaj elde etti.

Kupada ilk mağlubiyetini alan Osmanlıspor ise 6 puanda kaldı. 21. dakikada Cemil Adıcan’ın hatalı geri pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate’nin şutunda top, Tomic’ten döndü. Kaleciden dönen topu tamamlayan Diabate, takımını 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Osmanlıspor ikinci gole çok yaklaştı. Erdal Kılıçaslan’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta boşta kalan Szukala, müsait pozisyonda topu kafayla üstten auta gönderdi.

44. dakikada Ndiaye’nin derinlemesine uzun pasında Maher, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Tomic, Maher’in şutunda topu ayağıyla kornere çeldi. Erdal’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, Szukala’nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60. dakikada Şanlıurfaspor beraberliği yakaladı. Hüseyin Kala’nın kullandığı serbest vuruşta Diabate’den seken topa son dokunan isim olan Fortes, meşin yuvarlağı Osmanlıspor ağlarıyla buluşturdu: 1-1 Hakem Süleyman Abay, yardımcısının bayrağını kaldırmasıyla önce ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. Şanlıurfasporlu futbolcuların itirazları sonrası yardımcısı Erkan Akbulut’la konuşan Abay, santra noktasını gösterdi. 67. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Hüseyin Kala’nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Artun Akçakın, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Şanlıurfaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası
Osmanlıspor - Şanlıurfaspor maç sonucu: 1-2