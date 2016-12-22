Mou’nun gözü Griezmann’da Manchester United’ın başına geçtiği günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen Menacer Jose Mourinho, bir şekilde ManU yönetiminin güvenini kazanmış durumda.

İngiliz devi Manchester United’ın başına geçtiği günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen Menacer Jose Mourinho, bir şekilde ManU yönetiminin güvenini kazanmış durumda.



Ada basınında yer alan iddialara göre Mourinho ile uzun süre çalışmak gibi bir düşüncesi olan kulübün ABD’li sahibi Glazer, 2025’e kadar yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.



Transfer için de önemli bir kaynak tahsis edilen Mourinho ise ara transfer döneminde Atletico Madrid’in golcüsü Antonie Griezmann’ın alınmasını istedi. Fransız oyuncu için 60 milyon Pound (260 milyon Lira) ödemeye hazır olan United’ın, forvet hattını bu transfer ile güçlendirmek istediği kaydedildi.