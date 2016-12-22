Medipol Başakşehir’e Mahmut’tan iyi haber Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir’in, Adanaspor karşısında forma giymesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular salonda çalıştı. İdmana sakatlığı geçen Mahmut Tekdemir de katıldı. Turuncu-lacivertli takımın ligde oynadığı Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında yer alamayan Mahmut, teknik direktör Abdullah Avcı’nın şans vermesi halinde Adanaspor karşısında forma giyebilecek.



Medipol Başakşehir’de, Adanaspor maçı öncesinde tek eksik ise sakatlığı süren Hakan Özmert. Turuncu-lacivertliler, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



AA

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