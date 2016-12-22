Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Manisaspor'un derdi eksikler

TFF 1'inci Lig'da pazar günü Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisaspor'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürmeye başladı.

Yorum Yaz
A+ A-
Savaş ve Emre'nin cezalı olduğu Manisaspor'da sakatlıkları bulunan Berk, Ozan ve Erman'ın forma giyemeyeceği kesinleşti. Sakatlığı süren Sercan'ın son durumu ise maç günü belli olacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "İlk 11'imizden 5'i, yani neredeyse takımın yüzde 50'si yok. Ama sahaya 11 kişi çıkacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Sait Karafırtınalar, "Şu an takımımın bir kadro derinliği yok. Sakatlıklar sebebiyle yerine oynatacak futbolcu konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Liglerde lider takımlar bile transfer yapıyor. Biz düşme kotasında, kritik bir konumdayız. Ama benim için önce takımdaki futbolcuların ücretlerinin ödenmesi geliyor. Para ödenip dengeler sağlandıktan sonra transfer konusunda masaya oturacağız. Benim için önemli olan öncelikle futbolcularım" ifadelerini kullandı.

DHA
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
TFF 1. Lig
Manisaspor'un derdi eksikler