Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği: 3-1 Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Kayserispor, Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Kayserispor, Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi.



24. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan Traore’nin pasında ceza alanında topla buluşan Furkan Yaman, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



66. dakikada Darıca Gençlerbirliği eşitliği sağladı. Sağ kanattan taç çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest atışta Sinan Turan’ın vuruşunda, altıpas içinde seken top ağlara gitti: 1-1 85. dakikada ev sahibi Kayserispor, yeniden üstünlüğü yakaladı.



Traore’nin çektiği şutta ceza sahasında Cem Tosun’un topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem Abdullah Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mijailovic, takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti: 2-1



90+4. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında Mert Özyıldırım’ın vuruşunda kaleci Veysel Boz’dan seken topu kontrol eden Murat Duruer, rakibini geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1 Karşılaşmayı Kayserispor 3-1 kazandı.



Kayserispor: 3 - Darıca Gençlerbirliği: 1

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Serdar Diyadin, Cemal Bingül

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Stevanovic, Levent Gülen, Anıl Kararer,Mert Ilıman, Mert Özyıldırım, Murat Duruer, Umut Sönmez (Dk. 40 Mijailovic),Kubilay Sönmez (Dk. 61 Sow), Traore, Furkan Yaman (Dk. 74 Welliton)

Darıca Gençlerbirliği: Veysel Boz, Metehan Yatkın, Hayrullah Bilazer,Cem Tosun, İlyas Yılmazer, İhsan Uğur Göktaş, Sinan Turan, Cafercan Aksu, AzizKızılgün, Gökhan Erdoğan (Dk. 81 Alper Tursun), Serhan Yılmaz (Dk. 62 AbuzerGaffar Toplu)

Goller: Dk. 24 Furkan Yaman, Dk. 85 Mijailovic (Penaltıdan), Dk. 90+4Murat Duruer (Kayserispor), Dk. 66 Sinan Turan (Darıca Gençlerbirilği)

Sarı kartlar: Dk. 54 İlyas Yılmazer, Dk. 85 Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği)