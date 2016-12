İrfan Can Kahveci: Alex'i izleyerek büyüdüm Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Gençlerbirliği'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Fanatik'e konuştu.

Süper Lig’de son 2 sezondur adından sıkça bahsettiren, ancak bu yıl gerçekten de fark yaratan Gençlerbirliği’nin yıldızı İrfan Can Kahveci, doğal olarak devlerin listesine de üst sıralardan giriş yaptı. 21 yaşındaki orta sahayı yakın takibe alan ve kadrosuna katmaya hazırlanan ekiplerin başında ise Fenerbahçe geliyor. Sarı-Lacivertliler’in yeni 10 numara adayı, FANATİK’e konuştu, hem hedeflerini hem de hakkındaki bilinmeyenleri anlattı.



Eski hocasını unutmadı



“Hacettepe’de Mustafa Kaplan hocamla şampiyonluk yaşadık. Üzerimde emeği çoktur. Bana hep Alex’in videolarını izletirdi. Küçüklüğümden beri zaten ona hayranım. Hâlâ da Alex’in eski videolarını izliyorum ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Fenerbahçe’ye onun gibi bir futbolcu bundan sonra gelmez. Stil olarak da kendimi benzettiğim tek futbolcu.”



"Tam seviniyordum ki..."



“Fenerbahçe’ye kupada 1 gol attım, 1 de asist yaptım. Ligde de çok iyi oynadık. Hatta tek kale... Rakibimizin 3 pozisyonu vardı, onlar da gol oldu. Biz ise fırsatları kullanamadık. O maçta da gole çok yaklaştım, olmadı. Hele köşeden çıkan bir şutum var ki, topun kaleye gidişini izledim, tam ‘Gol’ diye seviniyordum ama Volkan Demirel inanılmaz bir kurtarış yaptı. Türkiye’nin en iyi 2 kalecisinden biri olduğunu gösterdi bir kez daha.”



'Demek ki doğru yoldayım'



“Formum yükseldiği için adımın büyük takımlarla anıldığının farkındayım. Bu, beni çok mutlu ediyor. Çünkü hepsi doğru yolda olduğumu gösteriyor. Elbette gelecek hedeflerim arasında Avrupa’da oynamak var ama bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum... Milli takım da her zaman çağrılmak istediğim, Fatih Hoca’nın gözüne girmek istediğim bir mecra. Şimdiden Mart ayındaki kadroya seçilmenin hayalini kuruyorum.”



"Küçüklükten beri Alex'e hayrandım"



“Kupada 1 gol attım, 1 asist yaptım. Ligde de atıyordum ama Volkan Demirel inanılmaz bir kurtarış yaptı, Türkiye’nin en iyi 2 kalecisinden biri olduğunu yine kanıtladı. Hacettepe’de (17 yaşındayken) Mustafa hocamla (Kaplan) şampiyonluk yaşadık, üzerimde emeği çoktur. Bana hep Alex’in videolarını izlettirdi, küçüklükten beri hayrandım.Hâlâ sık sık izliyorum ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Fenerbahçe’ye onun gibisi bundan sonra gelmez. Stilimi benzettiğim tek futbolcu.”



Cavcav, İrfan Can'ın fiyatını açıkladı



Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci’nin fiyatını açıkladı. Başkent ekibinin patronu, 21 yaşındaki oyuncunun bedelini 2 milyon Euro (7.3 milyon TL) ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay olarak belirledi.



Ömer Necati Albayrak



Fenerbahçe Sezon İstatistikleri