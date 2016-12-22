Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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İlk duruşma 20 Şubat’ta!

‘Futbolda Şikede Kumpas’ soruşturmasında ilk duruşma 20 Şubat 2017 Pazartesi günü yapılacak.

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‘Futbolda Şikede Kumpas’ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu’nun hazırladığı iddianame, 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Duruşmanın başlayacağı tarih de belli oldu. Buna göre 75 sanıklı dava 20 Şubat 2017 Pazartesi günü yapılacak duruşmayla başlayacak.

1 numaralı sanık Fethullah Gülen

İddianamede aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Serdal Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike gibi isimlerin de bulunduğu 91 mağdur yer alıyor. 1 numaralı sanık ise FETÖ’nün başı Fethullah Gülen.
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İlk duruşma 20 Şubat’ta!