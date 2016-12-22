Genç Kartallar umut saçıyor Siyah-Beyazlılar’ın Bolu’yla 1-1 berabere kaldığı maça, Kerim’in golünün asistini yapan 19 yaşındaki Muhammed Enes Durmuş damgasını vurdu. 2 rakibini çalımlayıp 7 futbolcunun arasından topu Kerim’le buluşturan Muhammed’in yanı sıra Eslem Öztürk ve Hamza Küçükköylü gibi isimler de başarılı görüntü sergiledi.

Türkiye Kupası D Grubu’nda önceki akşam Boluspor’a konuk olan Siyah-Beyazlılar, yoğun kar yağışı altında, buzlu zemin üzerinde oynadığı karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Kartal’ın tek sayısını kaydeden Kerim Frei olsa da en çok dikkat çeken; başarılı oyuncuya gol pasını veren Muhammed Enes Durmuş’tu. Karşılaşmanın 54. dakikasında oyuna Aboubakar’ın yerine takımın gol umudu olarak dahil olan 19 yaşındaki genç futbolcu, 60’ta sol kanattan topu sürükleyip 2 Bolusporlu oyuncuyu geride bıraktıktan sonra meşin yuvarlağı tam 7 rakip ismin arasından geçirdi, Kerim’e ise sadece dokunmak kaldı. 36 dakika süre aldığı karşılaşmada 24 kez topla buluşan Muhammed, gol pasına ek olarak ortaya koyduğu etkili görüntüyle gelecek için umut verdi.



Hamza tam bir gol makinası



Beşiktaş’ın U21 takımında görev yapan ve zaman zaman teknik direktör Şenol Güneş tarafından A Takım’la idmanlara çıkarılan genç yıldız adayına ek olarak 3 gelecek vaat eden Kartal da Boluspor karşılaşmasında süre aldı. Eslem Öztürk, ön libero hattında 90 dakika sahada kalırken geçen sezon U-21 Ligi’nde 28 maçta 25 gol atan, bu sezonda da 15 karşılaşmada 6 sayısı bulunan Hamza Küçükköylü ise 9 dakika sahada süre aldı. Ayrıca 86’da oyuna dahil olan 19 yaşındaki Fatih Aksoy da 4 dakika forma giydi.



Necip ve Atınç’ın ardından...



Boluspor karşılaşmasının kadrosunda yer alan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk ile yine 19 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran, bu mücadelede süre alamasa da teknik direktör Şenol Güneş’in yeni yıldız adayları arasında yer alıyor. Necip Uysal ile Atınç Nukan sonrasında alt yapıdan Şenol Güneş etkisiyle daha fazla genç ismin yıldızını parlatıp A Takım’a çıkıp hayallerini gerçekleştirmesi bekleniyor.



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