Galatasaray'da kimler gidecek kimler gelecek? (22 Aralık Perşembe) Galatasaray'da devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Serdar Aziz'in sezonu kapatmasının ardından stoper transferine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca golcü ve diğer bölgelere de transfer yapılması gündemde. Peki Galatasaray kimi transfer edecek. Transferde ismi geçen isimler kimler? Tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray'da taraftarın 1 numaralı sorusu devre arası



RIEKERINK SERDAR TAŞÇI'YI İSTEMEDİ



Serdar Aziz’in ağır sakatlığı ve Aurelien Chedjou’nun da Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması nedeniyle defans hattını mutlaka güçlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar yerli alternatifleri ön plana çıkardı. İlk olarak Spartak Moskova ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Serdar Taşçı’yla ilgilenen Cim-Bom, 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun sürekli sakatlık yaşaması nedeniyle bu transferden vazgeçti.



ADRIANO SPARTAK MOSKOVA'YA GİDİYOR



Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray'la anılan, hatta oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli'nin İstanbul'da transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Luiz Adriano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



2015 yılında 8 milyon Euro'ya transfer olduğu Milan'da yeteri kadar şans bulamayan ve bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen Brezilyalı golcünün, devre arasında Spartak Moskova'ya transfer olacağı öne sürüldü.

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SIDIKI MAIGA İMZAYI ATIYOR



Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirilerek denemeye alınan 17 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Sidiki Maiga, teknik heyet tarafından çok beğenildi.



Sarı-Kırmızılılar genç yetenekle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 2015 yılında Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda final oynayan Mali’nin 3 golle en skorer ismi olan Maiga, ülkesinde Real Bamako takımının formasını giyiyor.



RIEKERINK: SAKHO'YU ALALIM



Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, Galatasaray Yönetimi, Riekerink’e seçim yapması için bir oyuncu listesi sundu, ancak Hollandalı hocanın aklında farklı isimler var. Başarılı çalıştırıcı, Liverpool’da kadro dışı kalan Sakho’nun, kiralık olarak alınması halinde bile savunmadaki problemi çözeceğine inanıyor.

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GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER



1- Oumar Niasse



2- Eduardo Wargas



3- Memphis Depay



4- Kerem Demirbay



5- Nuri Şahin



6- Mamadou Sakho



7- Jason Denayer



8- Sidiki Maiga



GALATASARAY'DA TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER



1- Aurelien Chedjou



Serdar Aziz'in sakatlanmasının ardından takımdan ayrılması zor görünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Fransa'dan teklifler aldığı iddia ediliyor.



2- Salih Dursun



Takımdan ayrı çalışıyor ve U21 takımı ile maçlara çıkıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Devre arası Süper Lig takımlarından birine kiralanması bekleniyor.



3- Hamit Altıntop



Sezon başında sözleşmesi uzatıldı ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Devre arasında ayrılacağı konuşuluyor ancak takımda kalması sürpriz olmaz.



4- Birhan Vatansever



Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.



5- Berk İsmail Ünsal



Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.



6- Kolbeinn Sigthorsson



Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sakatlığı yeni geçti ama takımda düşünülmüyor.



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'da taraftarın 1 numaralı sorusu devre arası transfer döneminde kimler transfer edilecek? Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalırını sessiz ve derinden sürdürüyor. Stoper ve forvete yapılacak takviyelerle ikinci yarıya daha güçlü girmek isteyen Galatasaray 'ın gündemindeki isimlere göz atacağız.’in ağır sakatlığı ve’nun da Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması nedeniyle defans hattını mutlaka güçlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar yerli alternatifleri ön plana çıkardı. İlk olarakile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan’yla ilgilenen Cim-Bom, 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun sürekli sakatlık yaşaması nedeniyle bu transferden vazgeçti.Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray'la anılan, hatta oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli'nin İstanbul'da transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Luiz Adriano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.2015 yılında 8 milyon Euro'ya transfer olduğu Milan'da yeteri kadar şans bulamayan ve bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen Brezilyalı golcünün, devre arasında Spartak Moskova'ya transfer olacağı öne sürüldü.Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirilerek denemeye alınan 17 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Sidiki Maiga, teknik heyet tarafından çok beğenildi.Sarı-Kırmızılılar genç yetenekle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 2015 yılında Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda final oynayan Mali’nin 3 golle en skorer ismi olan Maiga, ülkesinde Real Bamako takımının formasını giyiyor.Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, Galatasaray Yönetimi, Riekerink’e seçim yapması için bir oyuncu listesi sundu, ancak Hollandalı hocanın aklında farklı isimler var. Başarılı çalıştırıcı, Liverpool’da kadro dışı kalan Sakho’nun, kiralık olarak alınması halinde bile savunmadaki problemi çözeceğine inanıyor.1- Oumar Niasse2- Eduardo Wargas3- Memphis Depay4- Kerem Demirbay5- Nuri Şahin6- Mamadou Sakho7- Jason Denayer8- Sidiki MaigaSerdar Aziz'in sakatlanmasının ardından takımdan ayrılması zor görünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Fransa'dan teklifler aldığı iddia ediliyor.Takımdan ayrı çalışıyor ve U21 takımı ile maçlara çıkıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Devre arası Süper Lig takımlarından birine kiralanması bekleniyor.Sezon başında sözleşmesi uzatıldı ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Devre arasında ayrılacağı konuşuluyor ancak takımda kalması sürpriz olmaz.Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sakatlığı yeni geçti ama takımda düşünülmüyor.

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