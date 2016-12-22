Galatasaray'da kimler gidecek kimler gelecek? (22 Aralık Perşembe)

RIEKERINK SERDAR TAŞÇI'YI İSTEMEDİ
Serdar Aziz’in ağır sakatlığı ve Aurelien Chedjou’nun da Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması nedeniyle defans hattını mutlaka güçlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar yerli alternatifleri ön plana çıkardı. İlk olarak Spartak Moskova ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Serdar Taşçı’yla ilgilenen Cim-Bom, 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun sürekli sakatlık yaşaması nedeniyle bu transferden vazgeçti.
ADRIANO SPARTAK MOSKOVA'YA GİDİYOR
Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray'la anılan, hatta oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli'nin İstanbul'da transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Luiz Adriano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
2015 yılında 8 milyon Euro'ya transfer olduğu Milan'da yeteri kadar şans bulamayan ve bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen Brezilyalı golcünün, devre arasında Spartak Moskova'ya transfer olacağı öne sürüldü.
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SIDIKI MAIGA İMZAYI ATIYOR
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirilerek denemeye alınan 17 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Sidiki Maiga, teknik heyet tarafından çok beğenildi.
Sarı-Kırmızılılar genç yetenekle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 2015 yılında Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda final oynayan Mali’nin 3 golle en skorer ismi olan Maiga, ülkesinde Real Bamako takımının formasını giyiyor.
RIEKERINK: SAKHO'YU ALALIM
Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, Galatasaray Yönetimi, Riekerink’e seçim yapması için bir oyuncu listesi sundu, ancak Hollandalı hocanın aklında farklı isimler var. Başarılı çalıştırıcı, Liverpool’da kadro dışı kalan Sakho’nun, kiralık olarak alınması halinde bile savunmadaki problemi çözeceğine inanıyor.
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GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER
1- Oumar Niasse
2- Eduardo Wargas
3- Memphis Depay
4- Kerem Demirbay
5- Nuri Şahin
6- Mamadou Sakho
7- Jason Denayer
8- Sidiki Maiga
GALATASARAY'DA TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER
1- Aurelien Chedjou
Serdar Aziz'in sakatlanmasının ardından takımdan ayrılması zor görünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Fransa'dan teklifler aldığı iddia ediliyor.
2- Salih Dursun
Takımdan ayrı çalışıyor ve U21 takımı ile maçlara çıkıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Devre arası Süper Lig takımlarından birine kiralanması bekleniyor.
3- Hamit Altıntop
Sezon başında sözleşmesi uzatıldı ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Devre arasında ayrılacağı konuşuluyor ancak takımda kalması sürpriz olmaz.
4- Birhan Vatansever
Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.
5- Berk İsmail Ünsal
Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.
6- Kolbeinn Sigthorsson
Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sakatlığı yeni geçti ama takımda düşünülmüyor.
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