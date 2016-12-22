Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Galatasaray'da alternatifsizlik şüphesi

Galatasaray sezonun sonuna doğru sakatlık fireleriyle kadro kuramaz hale geldi. Sarı Kırmızılı takımın kupa mücadelesinde Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzla karşısında tel tel dökülürken, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde teknik heyeti endişe sardı.

Yorum Yaz
A+ A-
Teknik direktör Riekerink, kötü futbolu oyuncularının motive olamaması bağlarken, Alanya maçında Sarı Kırmızılıları zorluklar bekliyor.

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde kadrosunda sakat olmayan tek forvet Eren Derdiyok var. Ancak Eren Derdiyok sezon başındaki formunu yitirdi ve dönem dönem kulübeye çekilmesiyle birlikte golü unutmuş bir görüntüde. Asıl endişe verici durum ise Eren'in sakatlanması durumunda Sarı Kırmızılı takımda forvet oynacak başka alternatifin olmaması. Kolbein Sigthorsson, Lukas Podolski ve Sinan Gümüş'ün Alanya maçında kadroda olmaları mümkün değil.

Orta alanda Hamit ve Josue'nin de Tuzlaspor maçında oynadıkları futbol ile Selçuk İnan ve De Jong'a alternatif olmaları zor görünüyor. Tolga Ciğerci'nin sakatlığı da orta alanı alternatifsiz bırakmış durumda. Sarı Kırmızılı ekibin savunma göbeğinde ise sadece 3 oyuncu var. Semih Kaya ve Chedjou'nun formsuzlukları dikkati çekerken, Riekerink, Hakan Balta'yı Tuzla maçında oynatmayıp Alanyaspor maçına sakladı.

Kadir ÇETİNÇALI - DHA

 
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
Galatasaray
Galatasaray'da alternatifsizlik şüphesi