Fenerbahçe'ye İzmir'de coşkulu karşılama Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta karşılaşmasında bu akşam İzmir Atatürk Stadı'nda Menemen Belediyespor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe, 17 kişilik kadrosuyla İzmir'e geldi.

Sarı-lacivertlileri Adnan Menderes Havaalanı'nda yaklaşık 200 taraftar coşkuyla karşıladı. Meşaleler yakıp tezahüratlar yapan futbolseverler Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocat'a çiçek verdi. Advocat, Van Persie, Sow, Kjaer, Mehmet Topal, Josef, Volkan Demirel, Hasan Ali, Şener, Volkan Şen ve Alper gibi as oyuncuları İstanbul'da bırakarak genç ağırlıklı bir kadroyu İzmir'e getirdi.



Altınordu'nun U11 ve U12 takımları da Fenerbahçe kafilesini karşılaşamak üzere havaalanına geldi Minik futbolcular Fenerbahçeli oyuncularına kuru incir hediye ederken, İzmir'den yetişen oyuncu Salih Uçan'la da hatıra fotoğrafı çektirdi. Fenerbahçe'nin Menemen Belediyespor maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor Fabiano, Ertuğrul, Neustaedter, Skrtel, İsmail, Ozan, Salih, Ramazan, Stoch, Chahechouhe, Fernandao, Savaş, Yiğithan, Abdurrahman, Samed, Erdican.



Onur ATIŞ - İZMİR, (DHA)

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri