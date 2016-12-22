Fenerbahçe İrfan Can'ı istedi ortalık karıştı!

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral da genç yıldızla ilgilendiklerini doğruladı. Saral, “Gençlerbirliği ile görüşüyoruz. 2 milyon Euro’luk bonservisi düşürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Cavcav teklifi beğenmedi
Başarılı orta saha oyuncusu için teklif yapan diğer takım ise Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer, Gençlerbirliği’nin kapısını çaldı. Ancak İlhan Cavcav, daha önce Soner Aydoğdu ve Aykut Demir’in transfer ödemelerinde aksaklık yaşanması ve Trabzonspor’un uzun vadeli bir ödeme planı ortaya koyması nedeniyle bu teklifi kabul etmedi.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, 21 yaşındaki 10 numaranın transferini bitirmek için gaza bastı. Sarı-Lacivertliler, paranın yanı sıra, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın çok istediği Salih Uçan’ı Başkent ekibine kiralayacak.
Ömer Necati Albayrak
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