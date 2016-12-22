Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Ergin Ataman: Bize hiç saygı duyulmuyor!

Ergin Ataman, THY Euroleague'de Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

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Ergin Ataman, THY Euroleague'de Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

Ataman, Euroleague yönetimini eleştirirerek, "Dün akşam İstanbul’a yeni varabildik, Kazan’dan 5 saatte gelebildik. Geldik, antrenman bile yapamadan maça çıkıyoruz. Efes ise yine İstanbul takımı olarak İstanbul’da Zalgiris ile oynuyor. Bu ciddi bir haksızlık bize karşı. Şu ana kadar üç Türk takımıyla maç yaptık ve hepsinde de aynı durum oldu. Üçünde de öncesinde biz deplasmanda İstanbul dışında oynarken rakiplerimiz İstanbul’da kaldılar. Bize hiç saygı duymadıkları belli, hem bu şekilde hem de hakemlerinin tavırlarıyla. Biz belki bu ligin sponsorlarından değiliz ama saygıyı istiyoruz. Bu takım ve bu kulüp saygıyı hak ediyor. Özellikle İtalyan hakemin beni oyundan atış tarzı, “bençe bak sen, oyuna bak” tarzındaki tavırları gerçekten garipti." şeklinde konuştu.
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Ergin Ataman: Bize hiç saygı duyulmuyor!