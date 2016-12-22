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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şenol Güneş'i seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde Beşiktaş'ın şampiyon olduğu gün çekilen Şenol Güneş fotoğrafını oyladı.

22 Aralık 2016, Perşembe 20:37 Yorum Yaz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ajansın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğrafı için oy verdi. Erdoğan, haber kategorisinde Kayhan Özer’in, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yenikapı miting alanında gerçekleştirilen, "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde çektiği aynı isimli fotoğraf için oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Erdoğan’ın tercihi, Cem Genco’nun, Suriye’nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır’ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı’nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan "Gözyaşının babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğraftan yana oldu.

Şampiyonluk fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor kategorisindeki tercihi ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Spor kategorisinde Bülent Doruk’un çektiği, Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Arena’da oynadığı maçı kazanarak, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş’in havaya atıldığı "Şenol Güneş" fotoğrafına oy kullandı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şenol Güneş'i seçti