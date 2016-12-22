Chelsea, Kjaer'in peşinde!

İngiliz ekibinin bu parayı transferde kullanacağı kaydedildi. Chelsea’nin Monaco’lu sağ bek Sidibe ve orta saha oyuncusu Bakayoko için girişimde bulunduğu, bunun yanı sıra bir de stoper takviyesi yapacağı belirtildi.
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Ailesi sıcak bakıyor!
İngiltere medyasına göre savunma için iki aday var: Simon Kjaer ve Roma’lı Antonio Rudiger... Chelsea’nin bu iki oyuncuyu da uzun süreden beri takip ettiği ve birini mutlaka kadrosuna katacağı belirtildi. İngiliz ekibinin Kjaer’in menaceriyle temasa geçtiği kaydedildi. Çıkan haberlerde, Danimarkalı yıldızın İstanbul’da mutlu olmasına rağmen, ailesinin İngiltere’ye transfere sıcak baktığı da öne sürüldü.
Yusuf Dursun
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