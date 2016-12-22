Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Chelsea, Kjaer'in peşinde!

Danimarkalı yıldızla Arsenal ve Milan da ilgileniyor ancak Chelsea, uzun süredir gözlemcilerine takip ettiriyor. İngiliz basınına göre Maviler, ya Roma’lı Rudiger’i ya da Kjaer’i transfer edecek.

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Simon Kjaer, sezon başından beri birçok kulübün radarına girdi, Hakkında önemli transfer iddiaları ortaya atıldı. Danimarkalı yıldız şu anda Chelsea, Arsenal ve Milan’ın listesinde bulunuyor. Ancak İngiliz basınına göre 27 yaşındaki oyuncu için en ciddi aday Chelsea. Maviler, Brezilyalı oyuncusu Oscar’ı 60 milyon Pound’a (261 milyon TL) Çin’in Shangai SIPG takımına satmıştı.

İngiliz ekibinin bu parayı transferde kullanacağı kaydedildi. Chelsea’nin Monaco’lu sağ bek Sidibe ve orta saha oyuncusu Bakayoko için girişimde bulunduğu, bunun yanı sıra bir de stoper takviyesi yapacağı belirtildi.

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Ailesi sıcak bakıyor!

İngiltere medyasına göre savunma için iki aday var: Simon Kjaer ve Roma’lı Antonio Rudiger... Chelsea’nin bu iki oyuncuyu da uzun süreden beri takip ettiği ve birini mutlaka kadrosuna katacağı belirtildi. İngiliz ekibinin Kjaer’in menaceriyle temasa geçtiği kaydedildi. Çıkan haberlerde, Danimarkalı yıldızın İstanbul’da mutlu olmasına rağmen, ailesinin İngiltere’ye transfere sıcak baktığı da öne sürüldü.             

Yusuf Dursun

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Chelsea, Kjaer'in peşinde!