Chelsea, Kjaer'in peşinde! Danimarkalı yıldızla Arsenal ve Milan da ilgileniyor ancak Chelsea, uzun süredir gözlemcilerine takip ettiriyor. İngiliz basınına göre Maviler, ya Roma’lı Rudiger’i ya da Kjaer’i transfer edecek.

İlişkili Haber

Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı

İlişkili Haber

Luiz Adriano elden kaçıyor!

, sezon başından beri birçok kulübün radarına girdi, Hakkında önemli transfer iddiaları ortaya atıldı. Danimarkalı yıldız şu andave’ın listesinde bulunuyor. Ancak İngiliz basınına göre 27 yaşındaki oyuncu için en ciddi aday. Maviler, Brezilyalı oyuncusu’ı 60 milyon Pound’a (261 milyon TL) Çin’in Shangai SIPG takımına satmıştı.İngiliz ekibinin bu parayı transferde kullanacağı kaydedildi.’nin’lu sağ bek Sidibe ve orta saha oyuncusuiçin girişimde bulunduğu, bunun yanı sıra bir de stoper takviyesi yapacağı belirtildi.medyasına göre savunma için iki aday var:ve’lı Antonio...’nin bu iki oyuncuyu da uzun süreden beri takip ettiği ve birini mutlaka kadrosuna katacağı belirtildi. İngiliz ekibinin Kjaer’in menaceriyle temasa geçtiği kaydedildi. Çıkan haberlerde, Danimarkalı yıldızın İstanbul’da mutlu olmasına rağmen, ailesinin’ye transfere sıcak baktığı da öne sürüldü.