Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Chapecoense kupasını aldı

Kolombiya’da meydana gelen uçak kazasında futbolcularını ve teknik heyetini kaybeden Brezilya’nın Chapecoense takımına Sudamericana Kupası verildi.

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Gelecek yıl düzenlenecek Copa Libertadores turnuvasının kura çekimi öncesinde düzenlenen tören ile kupa, önceki başkan Sandro Pallaoro’nun kazada hayatını kaybetmesinin ardından Chapecoense takımının yeni başkanı Plinio David de Nes Filho’ya sunuldu.

Ödül töreninde, organizasyonu şampiyon tamamlamalarına vesile olan finaldeki rakipleri Atletico Nacional’e teşekkür eden Başkan Nes Filho, "Ortak kazandığımız kupada büyük bir jest yaparak bize bu olanağı veren Atletico Nacional Kulübüne minnettarlığımı sunarım. Gerçekten çok nazik ve asil bir hareketti." değerlendirmesinde bulundu.

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya’nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9’u mürettebat, 68’i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti. Atletico Nacional, Sudamericana Kupası’nın Chapecoense takımına ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayı düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiş ve bu durum kabul görmüştü.

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Chapecoense kupasını aldı