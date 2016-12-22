Canik Belediyespor’da galibiyet sevinci Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor’da, BOTAŞ karşısında alınan galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Genel menajer Zafer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana ekibi karşısında iyi mücadelenin ardından 72-70 galip gelerek ligdeki ikinci galibiyetlerini aldıklarını söyledi.



İlk yarıda 23 sayı geride kalmalarına rağmen müsabakayı iyi oyunla galip bitirmeyi başardıklarını dile getiren Şimşek, "Takımımız ikinci yarıda 23 sayı geriden gelerek maçı kazandı. Oyuncularımızı azimle sergilediği güzel

oyundan dolayı tebrik ediyorum." dedi.



Şimşek, oyunculara her zaman güvendiklerini vurgulayarak, "Takım kötü sonuçlar aldığı zaman da biz oyuncu değişikliğine gitmedik. Oyuncularımıza her zaman güvendik, güvenmeye devam edeceğiz. Bu galibiyet bizim için moral oldu.



İnşallah devamını getiririz." diye konuştu. Samsun ekibi, ligin 10. haftasında 24 Aralık’ta Yakın Doğu Üniversitesi’ne konuk olacak.



AA