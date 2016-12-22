Çalışırsan yaparsın Academy İstanbul’un altyapıya verdiği katkılar meyvelerini vermeye başladı. 19 yaşındaki Cihan Saydam Nike Academy Dünya Finalleri’nde seçilen beş genç futbolcunun arasına girerek bu başarıya ulaşan ilk Türk oldu. Saydam’la futbol serüvenini ve hedeflerini konuştuk.

Altyapı eğitimine kazandırdığı farklı bakış açısıyla adından söz ettiren Nike Academy İstanbul, Türk futboluna destek vermeye devam ediyor. Özellikle yenilikçi antrenman yöntemleri ve çalışmanın sporcu gelişimindeki önemini özellikle vurgulayan idman programının başarısı artık gözle görülür hale geldi.Bunun son kanıtı ise 19 yaşındaki Cihan Saydam. Kartal Bulvarspor altyapısından yetişen Cihan, aralarında Polonya, Meksika, Japonya, İspanya’nın da bulunduğu ülkelerden gelen 33 amatör futbolcu arasında ilk beşe girerek Nike Academy Dünya Finalleri’nde seçilen ilk Türk olarak İngiltere’deki Nike Academy takımının oyuncusu olmaya ve İngiltere Milli Takımı ve pek çok üst düzey takımın antrenman yaptığı 6 ay İngiltere’nin Birmingham’daki St George’s Park’ta eğitim almaya hak kazandı. 9 yaşında mahallede futbol oynarken keşfedilen Cihan, altyapı kategorilerinde kendinden 4 yaş büyük futbolcularla oynayan ve daha 16 yaşında A takıma yükselen bir isim.Academy İstanbul programındaki 16 antrenmanın hiçbirini kaçırmayan Cihan, bu çalışmaların kendisine çok faydalı olduğu görüşünde. “İdmanlar profesyonel takım standartlarındaydı. Daha önce görmediğim tekniklerle karşılaştım. Özellikle süratim konusunda Academy İstanbul’un bana çok faydası oldu” diyen başarılı sporcu çok çalışmanın öneminin üzerinde durdu.Aynı zamanda Ataşehir Faik Somer Spor Lisesi’nde son sınıf öğrencisi olan Cihan, haftada beş gün idman yaptığını ve verdiği emek olmadan, sadece yeteneğiyle buralara gelemeyeceğini vurguladı. Ama durmaya da niyeti yok. Hayali Birmingham’daki St. George Park’da geçireceği altı aylık eğitim deneyimin ardından Avrupa’da profesyonel seviyede oynamak. Daha önce farklı milletlerden 50 amatör futbolcu, Academy sayesinde profesyonel sözleşmelere imza attı.Bunun ilk adımlarını da orada atacak. Programın genç sporcu için en önemli özelliği, İngiltere’de geçireceği 6 ayda alacağı eğitimler ve Nike Academy takımıyla kazanacağı deneyimle kendisini geliştirmesinin yanı sıra, Barcelona, PSG, Manchester City gibi ekiplerin U21 takımlarıyla karşılaşan bir yapının parçası haline gelecek olması. Yani ilk üst düzey profesyonel futbol deneyimlerini St. George Park çimlerinde yaşayacak.Bugüne dek Sami Khedira, Joe Hart, Francesco Totti gibi isimlerin destek verdiği Nike Academy Dünya Karması’na seçilmek için 4 idmana çıkan Cihan Saydam, farklı bir antrenman stiliyle karşılaştığını söyledi.“Tesislere ilk gittiğimde kendimi çok değerli hissettim. Çok büyük ve her türlü imkana sahip bir kompleks. Kendimi ilk kez profesyonel futbolcu olarak gördüm. Ortam muhteşemdi. Futbol dışında sosyalleşme açısından da çok faydasını gördüm. Farklı milletlerden arkadaşlar edindim. İlk olarak kaynaştırma antrenmanına çıktım. Daha önce görmediğim tarzda antrenmanlar yaptım. Türkiye’ye göre farklı ve çok daha iyi bir tarzları var” diyen başarılı sporcu, şu anda çok özgüvenli olduğunu ve çok çalışarak kazandığı bu şansı iyi değerlendireceğini de sözlerine ekledi.Son olarak çok çalışmasının yanında bugüne kadar çalıştığı hocalarının da başarısında büyük katkısı olduğunu söyleyen Cihan “Academy İstanbul ve Kartal Bulvarspor hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi çalıştırdılar ve bana futbol karakterimi aşıladılar. Nike ekibine de bana katkılarından dolayı minnettarım” sözleriyle antrenörlerine teşekkür etti.Profesyonel futbol dünyasındaki çalışkan ve azimli isimleri kendisine rol model aldığını belirten Cihan, idolünün ise Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. Portekizli yıldızı antremana fazlasıyla özen gösterdiği için örnek alan genç sporcu “Ronaldo hiç durmadan çalışıyor ve sağlığına çok dikkat ediyor. Ayrıca çok da karakterli bir sporcu olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.Her durumda hızlı futbola odaklanan Nike, sporcuların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan çamura özel bir çözüm geliştirdi. Nike’ın tasarım, materyal ve araştırma ekiplerinin iki yıllık çalışma sonunda geliştirdikleri Anti-Clog Traction teknolojisi, kramponun taban plakasının çamur ile tıkanmasını engelliyor.Anti-Clog Traction’ı dünyanın her bölgesindeki oyunculara test ettirdiklerini söyleyen Nike Futbol Ayakkabıları Başkan Yardımcısı Max Blau, “Oyuncular sahadan çıkarken, alışkanlıkları gereği krampon dişlerinin arasındaki çamuru çıkarmaya hazırlanırken, orada neredeyse hiç çamur olmadığını fark etti. Bunun mümkün olabileceğine inanmıyorlardı” dedi.Academy İstanbul, 2017 yılında da amatör futbolcuların kendilerini geliştirmesi için antrenmanlarına devam ediyor. Yeni yıla hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Academy’de idmanlar, yılbaşının hemen ardından, 2 Ocak’ta Riva’daki Milli Takım tesislerinde başlıyor. Toplamda dokuz hafta sürecek olan programda yeni sezonda bazı yenilikler de olacak. İlk altı haftada farklı konseptlerdeki idmanların yapılacağı Academy İstanbul’da son üç hafta üç profesyonel futbolcunun katılımıyla sadece bitiricilik üzerinde durulacak. Spordaki teknolojik gelişmelerden de daha fazla yararlanılacak olan yeni sezonda ayrıca farklı altyapı takımları ziyaret edilecek ve oyunculara özel idmanlar da yaptırılacak. Kayıt ve bilgi için nike.com/football adresini ziyaret edebilirsiniz.