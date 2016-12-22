"Büyük Atatürk" için 81. kez koşulacak Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu’nun 81’incisi, 27 Aralık’ta Ankara’da yapılacak.

Başvuruları 25 Aralık Pazar günü son bulacak yarış, büyükler kategorisinde 10 bin 800 metrelik güzergahta koşulacak. 2001 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcuların katılabileceği organizasyonda, kulüpler, erkeklerde en fazla 6, kadınlarda ise en fazla 4’er sporcudan oluşturacakları takımlarla yarışabilecek.



Erkeklerde ilk 4, kadınlarda ilk 3 sporcunun geliş sırası, puanlamaya esas alınacak. Puan eşitliği durumunda erkeklerde 4’üncü, kadınlarda 3’üncü sporcunun geliş sırası takımın tasnifindeki yerini belirleyecek.



Büyük Atatürk Koşusu, saat 14.00’te Dikmen Keklik Pınarı’ndan başlayacak. Yarış, Dikmen, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik Caddesi ve Anadolu Meydanı’nı takip ederek, TCDD Genel Müdürlüğü Ankara Garı önünde son bulacak.



Dereceye giren takımların kupalarıyla sporcuların madalyaları, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilecek. Ayrıca yarışı ilk 10 sırada tamamlayanlar, federasyon tarafından parayla ödüllendirilecek.



Birincilere 2 bin, ikincilere bin 200, üçüncülere 900, dördüncülere 700, beşincilere 500, altıncılara 400, yedincilere 300, sekizincilere 250, dokuzunculara 200 ve onunculara 100 lira para ödülü verilecek.



Çintimar: Bu yarışın daha da büyümesi gerekiyor



Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Atatürk Koşusu’nun, Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun süreli kesintisiz yarışı olduğunu belirterek, "Yarışı bu yıl da yine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenleyeceğiz. Hazırlıklarımız tamamlandı." dedi.



Yarışın yine geçen yılki güzergahında yapılacağını dile getiren Çintimar, "Güzergahta bir değişikliğimiz yok. İçinde bulunduğumuz ortamdan dolayı Ankara Valiliğine herhangi bir talepte bulunmadık ama ileriki yıllarda yine eski parkura alınması konusunda başvurumuz olacak." diye konuştu.



Uluslararası statüde yer alan yarışa yabancı sporcuların da başvurduğunu belirten Çintimar, şunları kaydetti:



"Bu yarışın daha da büyümesi gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda güçlü bir sponsorla özellikle yarışın uluslararası yönünü güçlendirmek istiyoruz. Zaten Ankara’nın bir maraton, bir de yarı maratonu olması konusunda çalışmalarımız var. Atatürk Koşusu’nu da buna dahil edip, Ankara’da 3’lü bir yarış serisi oluşturmak

istiyoruz."



İlk kez 1936 yılında yapılan Büyük Atatürk Koşusu’nda, geçen yıl erkeklerde Mehmet Çağlayan, kadınlarda ise Türkan Özata birinci olmuştu.



AA