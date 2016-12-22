Bucaspor Başkanı Kayışlı'dan, Adil'e son çağrı Alacağı 56 bin TL'yi tahsil edemediği için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken stoper Adil'e Başkan Çetin Kayışlı'dan tepki geldi.

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacağı 56 bin TL'yi tahsil edemediği için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken stoper Adil'e Başkan Çetin Kayışlı'dan tepki geldi.



Sarı lacivertli kadroda yer alan 33 oyuncudan bir tek Adil'in sorun çıkardığını dile getiren Başkan Kayışlı, "Takımda herkes durumumuzu biliyor. Biz de kimseyi mağdur etmeden ödemeleri yapmayaya çalışıyoruz. Elbette ekonomik durumumuz çok iyi değil ama futbolcularımız da fedakarlık yapıyor. Ne yazık ki bir tek Adil problem çıkardı. Ancak biz de gerekeni yaparız. Adil ya dediğimizi yapar ve sözleşmesini uzatır ya da parasını yatırırız bir daha sahaya ayak basamaz" diye konuştu.



DHA