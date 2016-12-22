'Bu ayıp bitsin' Maçlarda görev yapan polislerimizin birçoğunun ücret almadığını dün ortaya çıkarmıştık. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyan Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, FANATİK aracılığıyla çağrıda bulundu.

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, FANATİK’e konuşarak ücret ödenmeden maçlarda görevlendirilen polislerle ilgili önemli detaylar anlattı. Ayrıca yetkililere de önemli bir çağrıda bulundu.



'Konuyu yargıya taşıdık'



İşte Sezer’in sözleri: “Maçlarda polislerimize para verilmemesi konusunu Kamu-Denetçiliği Kurumu’na götürdük ilk başta. Orası bu sıkıntının kanundan kaynaklandığını, yetki yasamada olduğu için yetkiyi aşamayacağını söyledi. Biz de konuyu yargıya taşıdık. Konunun yargıda kaybedilmesinin ardından bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesi’ne gittik. Anayasa Mahkemesi 55. maddenin ihlal edildiğini söyledi ve haklı buldu bizi. Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde böyle bir madde olmadığından konu bakımından ‘yetkisizlik’ olduğunu söylediler"



"11 aydır kararı bekliyoruz"



AİHM’e taşıdık konuyu, kararı bekliyoruz. Yaklaşık 11 ay oldu. Bizim şu an tek bir talebimiz var. AİHM kararı çıkmadan biz hükümetimizin, TFF’nin ve siyasi partilerin harekete geçerek bu konunun düzeltmesini istiyoruz. Yani iş AİHM kararına kalmadan bu ayıbın sonlandırılmasını bekliyoruz. Polislerimizin haklarının verilmesi tek amacımız.”

