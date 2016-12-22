Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Borussia Mönchengladbach’ta Hecking dönemi

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Hecking ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach’ta teknik direktörlük görevine Dieter Hecking getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Hecking ile Haziran 2019’a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Alman çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Hannover 96, Nürnberg ve Wolfsburg’ta görev yaptı. Hecking, son olarak başında bulunduğu Wolfsburg’a 2015’te Almanya Kupası’nı kazandırmış, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynatmıştı.

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Borussia Mönchengladbach’ta Hecking dönemi