Beşiktaş transferlerinde son durum (22 Aralık 2016) Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığı Babel'in geleceği tarih belli oldu. Fanatik.com.tr'nin ilk kez imzasını duyurduğu Babel cumartesi günü İstanbul'a geliyor. Peki Beşiktaş'ın gündemindeki diğer transferlerde son durum nedir? Kimler transfer edilecek? İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve daha fazlası...

Fanatik.com.tr Pazartesi günü Babel'in Beşiktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. 30 yaşındaki Babel'de Beşiktaş transferini doğruladı ve Deportivo'ya veda etti. Babel cumartesi günü İstanbul'a geliyor.



BABEL CUMARTESİ GÜNÜ GELİYOR



Yıldız futbolcu Ryan Babel Deportivo'nun Real Betis'i 3-1 yendiği karşılaşmasının ardından Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Beşiktaş’a ara transferde bonservisi elinde olan Babel’in sözleşme detayları da ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuyla 2,5 yıllık kontrat için sözleşen yönetimin, kendisine sezon başına 1.3 milyon Euro ödeyeceği, ek olarak anlaşmada opsiyon maddesinin bulunacağı bildirildi.



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QUARESMA'NIN MENAJERİ İSTANBUL'DA



Quaresma'nın kalıp kalmayacağı ile ilgili Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Quaresma'nın menajerinin İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle hem durum değerlendirmesi yaptığı hem de futbolcusuna gelen teklifleri ilettiği ortaya çıktı.

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BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi. Albayrak, “Bonservisini almadık. Sadece opsiyonu var. Sezon sonunda istemezsek almayız” dedi.

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FİKRET ORMAN MÜJDEYİ VERDİ



Beşiktaş başkanı Fikret Orman Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. TRT’de yayınlanan Spor Bahane programına konuk olan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, forvet ve defansa transfer yapacaklarını söyledi.

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GÖKHAN TÖRE DÖNÜYOR



İngiltere'de West Ham forması giyen Gökhan Töre ile ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuştu. TRT’de yayınlanan Spor Bahane programına konuk olan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Gökhan Töre'nin sezon sonu Beşiktaş'a döneceğini söyledi.



BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER



1- Ömer Şişmanoğlu



Sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadı. Kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi gündemde ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Ömer Şişmanoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmıyor.



2- Kerim Frei



Süper Lig'de istediği şansı bulamadı. Şenol Güneş Kerim'e özellikle kupa maçlarında oynattı. Devre arasında başka bir takıma kiralanması sürpriz olmaz.



BEŞİKTAŞ İLE İSMİ ANILAN FUTBOLCULAR



1- Ryan Babel



Deportivo'da harika bir ilk yarı geçiren Babel'in transferi bitti. Babel'in transferinin açıklanması an meselesi. Hatta Cumartesi günü İstanbul'a geleceği yönünde dedikodular var.



2- Manoel Messias



Beşiktaş, Cruzeiro’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias transferinde son aşamalara geldi.



3- Nicolas Lombaerts



Zenit ile sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Lombaerts bu sezon toplam 12 resmi maçta 916 dakika süre aldı. Rus ekibi 31 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyor.



4- Yaroslav Rakitsky



Listedeki bir diğer isim olan Shaktar Donetskli Yaroslav Rakitsky için de Ukrayna'dan oldukça yüksek bir bonservis talebi alan yönetim 2 yıldır stoper transferinde yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurarak istenen 7-8 milyon Euro'yu ödeyip ödememeyi tartışıyor. Oyuncu için şu an Ukrayna ekibine önce kiralama ve UEFA denetimin kalkacağı yaz transfer döneminde satın alma için teklif sunulmuş durumda.



5- Zapata



2 sezondur Beşiktaş'ın sürekli gündemine gelen ancak Milan'da kalmayı tercih eden Kolombiyalı stoper için yeniden girişimde bulunma kararı alan transfer komitesi, oyuncunun Milan'da hiç şans bulamamasını koz olarak kullanma amacında.



SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN Ara transfer dönemine sayılı günler kala Beşiktaş 'ın ilk transferi netleşti.Pazartesi günü Babel'in Beşiktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. 30 yaşındaki Babel'dedoğruladı ve Deportivo'ya veda etti. Babel cumartesi günü İstanbul'a geliyor.Yıldız futbolcu Ryan Babel Deportivo'nun Real Betis'i 3-1 yendiği karşılaşmasının ardından Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Beşiktaş’a ara transferde bonservisi elinde olan Babel’in sözleşme detayları da ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuyla 2,5 yıllık kontrat için sözleşen yönetimin, kendisine sezon başına 1.3 milyon Euro ödeyeceği, ek olarak anlaşmada opsiyon maddesinin bulunacağı bildirildi.Quaresma'nın kalıp kalmayacağı ile ilgili Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Quaresma'nın menajerinin İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle hem durum değerlendirmesi yaptığı hem de futbolcusuna gelen teklifleri ilettiği ortaya çıktı.Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi. Albayrak, “Bonservisini almadık. Sadece opsiyonu var. Sezon sonunda istemezsek almayız” dedi.Beşiktaş başkanı Fikret Orman Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. TRT’de yayınlanan Spor Bahane programına konuk olan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, forvet ve defansa transfer yapacaklarını söyledi.İngiltere'de West Ham forması giyen Gökhan Töre ile ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuştu. TRT’de yayınlanan Spor Bahane programına konuk olan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Gökhan Töre'nin sezon sonu Beşiktaş'a döneceğini söyledi.Sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadı. Kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi gündemde ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Ömer Şişmanoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmıyor.Süper Lig'de istediği şansı bulamadı. Şenol Güneş Kerim'e özellikle kupa maçlarında oynattı. Devre arasında başka bir takıma kiralanması sürpriz olmaz.Deportivo'da harika bir ilk yarı geçiren Babel'in transferi bitti. Babel'in transferinin açıklanması an meselesi. Hatta Cumartesi günü İstanbul'a geleceği yönünde dedikodular var.Beşiktaş, Cruzeiro’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias transferinde son aşamalara geldi.Zenit ile sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Lombaerts bu sezon toplam 12 resmi maçta 916 dakika süre aldı. Rus ekibi 31 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyor.Listedeki bir diğer isim olan Shaktar Donetskli Yaroslav Rakitsky için de Ukrayna'dan oldukça yüksek bir bonservis talebi alan yönetim 2 yıldır stoper transferinde yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurarak istenen 7-8 milyon Euro'yu ödeyip ödememeyi tartışıyor. Oyuncu için şu an Ukrayna ekibine önce kiralama ve UEFA denetimin kalkacağı yaz transfer döneminde satın alma için teklif sunulmuş durumda.2 sezondur Beşiktaş'ın sürekli gündemine gelen ancak Milan'da kalmayı tercih eden Kolombiyalı stoper için yeniden girişimde bulunma kararı alan transfer komitesi, oyuncunun Milan'da hiç şans bulamamasını koz olarak kullanma amacında.

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