Belogorie Belgorod-Halkbank: 3-0

Voleybolda Halkbank, CEV Erkekler Avrupa ŞampiyonlarLigi E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rus Belogorie Belgorod'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Sports Palace Cosmos
Hakemler: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Aleksandar Vinaliev(Bulgaristan)
Belogorie Belgorod: Zhigalov, Tetyukhin, Teryomenko, Poroshin, Khtey,Musersky (Martynyuk, Danilov)
Halkbank: Resul Tekeli, Miljkovic, Akhrem, Faik Samed Güneş, MustafaRamazanoğlu, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, Abdullah Çam, Kooy)
Setler: 25-14, 30-28, 25-21
Süre: 87 dakika (24, 38, 25)