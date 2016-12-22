Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Bellona AGÜ, zirve iddiasını sürdürdü

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Galatsaray’ı mağlup ederek ikinci sıraya yükselen Bellona AGÜ, zirve takibini sürdürdü.

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Bellona AGÜ Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuk ettikleri Galatasaray’ı 60-56 yenerek, zirve iddialarını gösterme adına önemli galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ligde üst üste dördüncü galibiyetlerine ulaştıklarını aktaran Bozbey, şöyle devam etti:

"Galatasaray çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bu galibiyet bizim için sevindirici oldu. Galatasaray karşısında aldığımız galibiyetle zirve hedefimizden sapmadığımızı herkese göstermiş olduk. Bu şekilde devam etmemiz lazım. Ligdeki tüm takımlar iyi. Maçlar zor geçiyor. O yüzden her karşılaşmaya final havasında çıkıyoruz. Geçen sezonlarda yaşadığımız kötü tecrübeler bizi biraz daha ciddi bir şekilde maçlara hazırlanmaya yönlendiriyor. O  yüzden bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. İnşallah ilk yarıyı kayıpsız bir şekilde kapatmak istiyoruz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Oyuncu Lara Sanders’ın tedavisinin sürdüğünü dile getiren Bozbey, "Sanders gibi bir oyuncudan yoksun, ligde üst sıralarda mücadele vermek çok zordur. Yani onun olmadığı yaklaşık 4-5 haftayı minimum zararla atlattık. Oyuncumuz dönene kadar bu seriyi sürdürmeyi arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA
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Bellona AGÜ, zirve iddiasını sürdürdü