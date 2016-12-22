Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Bayern Münih - Leipzig maç sonucu: 3-0

Bayern Münih, zirve mücadelesinde Leipzig'i 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. 

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Almanya Bundesliga 16. hafta mücadelesinde ligin ilk iki sırasında yer alan Bayern Münih ile Leipzig karşı karşıya geldi.

Perdeyi Alcantara açtı

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada gol perdesi, 17. dakikada Alcantara'nın golü ile açıldı. 25. dakikada Xabi Alonso farkı 2'ye çıkaran golü attı. 

Leipzig 10 kişi kaldı

30. dakikada Leipzig'li Forsberg, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Konuk ekip mücadelenin kalan dakikalarını 10 kişiyle tamamladı. 

Lewandowski penaltıdan attı

İlk yarıda son saniyelere girilirken penaltı kazanan Münih ekibinde topun başına Lewandowski geçti. Yıldız golcü, ağları havalandırarak skoru 3-0'a getirdi. 
 
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Münih, zirve mücadelesinde Leipzig'i 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. 
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Almanya
Bayern Münih - Leipzig maç sonucu: 3-0